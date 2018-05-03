Новый пассажирский терминал В открылся в Шереметьево

Из нового терминала В аэропорта «Шереметьево» вылетел первый рейс — это рейс «Аэрофлота» Москва-Саратов. Его национальный перевозчик выполняет на российском самолете Sukhoi SuperJet100. Таким образом началась коммерческая эксплуатация терминала В и межтерминального перехода между этим терминалом и южным ядром «Шереметьево» — терминалами D, E и F, сообщают «Ведомости»

Общая площадь терминала B — 110 500 кв. м. Пропускная способность — до 20 млн пассажиров в год (таким образом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 55 млн пассажиров).

Межтерминальный переход — уникальный проект: это два подземных тоннеля (пассажирский и багажный), проложенных под действующими взлетно-посадочными полосами. Пассажиров по тоннелю будут возить поезда на канатной тяге, отправляющиеся каждые четыре минуты.

Строительство терминала В обошлось в $264 млн (изначально планировались инвестиции в $330 млн), межтерминального перехода — в $243 млн (планировалось $300 млн).

Терминал В построен для обслуживания внутрироссийских рейсов. «Аэрофлот» переведет в него 23 рейса в 12 российских городов, перевод завершится 25 мая, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Остальные рейсы крупнейшая российская авиакомпания продолжит выполнять из южных терминалов «Шереметьево», в основном из терминала D.

Терминал В вводится в эксплуатацию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. В период его проведения в терминале (а также в других терминалах аэропорта) будут организованы специальные фан-зоны для просмотра матчей чемпионата, сообщает РИА Новости . В терминале B также будут расположены два бизнес-зала общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на 400 мест каждый и Vip-зал площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

Новый терминал планируется обеспечить системой iBeacon для онлайн-навигации пассажиров по всему аэропорту через мобильное приложение «Шереметьево».