В Ингушетии до конца года откроется первый аквапарк

МАГАС , 2 мая. / ТАСС /. Первый аквапарк стоимостью около 800 млн рублей откроется в Назрани Ингушетия ) до конца 2018 года. Объект возводится по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы» и строится за счет внебюджетных средств, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.

"Первый этап будет сдан в этом году, сейчас все на стадии оформления внешнего дизайна. Там раздельные залы для мужчин и для женщин, будет и детская зона с общей пропускной способностью в 300 человек. Аквапарк стоится за счет инвестора, который вложил в этот объект около 800 млн рублей, а вообще объект входит в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма». Последующие этапы будут включать в себя создание парковой зоны вокруг аквапарка и парковки", — сказал Хамхоев.

По его словам, аквапарк будет расположен рядом с Дворцом спорта «Магас» в Назрани. Помимо парковой зоны, инвестор планирует построить на территории объекта детские площадки.