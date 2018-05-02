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В Ингушетии до конца года откроется первый аквапарк
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В Ингушетии до конца года откроется первый аквапарк 

ТАСС 24 минуты назад
МАГАС, 2 мая. /ТАСС/. Первый аквапарк стоимостью около 800 млн рублей откроется в Назрани (Ингушетия) до конца 2018 года. Объект возводится по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы» и строится за счет внебюджетных средств, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.
"Первый этап будет сдан в этом году, сейчас все на стадии оформления внешнего дизайна. Там раздельные залы для мужчин и для женщин, будет и детская зона с общей пропускной способностью в 300 человек. Аквапарк стоится за счет инвестора, который вложил в этот объект около 800 млн рублей, а вообще объект входит в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма». Последующие этапы будут включать в себя создание парковой зоны вокруг аквапарка и парковки", — сказал Хамхоев.
По его словам, аквапарк будет расположен рядом с Дворцом спорта «Магас» в Назрани. Помимо парковой зоны, инвестор планирует построить на территории объекта детские площадки.
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