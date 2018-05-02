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В Алтайском крае открыли Международный туристский форум Visit Altai?
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В Алтайском крае открыли Международный туристский форум Visit Altai? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Кажется, каждый год его организаторы превосходят сами себя и готовят всё более насыщенную программу.
Ныне её открыли спортивные федерации, начавшие летний сезон. В частности, состоялись соревнования по рафтингу и гребному слалому памяти Юрия Либрехта «Лосиные игры», фестиваль скалолазания «Саввушка», автогонки «Апрельский кураж» и открытый чемпионат Барнаула по спортивному туризму на водной дистанции.
Деловая «начинка» форума — съезд экскурсоводов, научно-практическая конференция «Туризм на Алтае глазами молодых исследователей», биржа деловых контактов, краевой конкурс профмастерства «Лучший по профессии» (среди гостиничного персонала) и многое другое. Ну, а «вишенка на торте» под названием Visit Altai — праздник «Цветение маральника». Им уже шестой раз откроется летний туристический сезон в регионе.
Праздник состоится 29 апреля на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», и впервые пройдёт бок о бок с выставкой «АлтайТур. АлтайКурорт 2018», на которой районы и города со всем своим гостеприимством презентуют туристам возможности летнего отдыха.
В «Цветении маральника» задействованы творческие коллективы, спортивные и студенческие объединения, театры моды… И, конечно, алтайские ремесленники, которые по традиции «раскинут» на «Бирюзовой Катуни» выставку-ярмарку.
Начнётся действо в 12 часов, а церемония открытия «Цветение маральник» назначена на 15.00. Подробности на сайте expo.visitaltai.info.
АиФ — Алтай: последние новости
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