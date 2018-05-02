Россияне смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа

Ключевое слово здесь — «международных», потому что новые правила не распространяются на рейсы внутри страны. Наше законодательство изменено в связи с присоединением России к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, которая была принята в 1999 году в Монреале

Деньги по компенсациям она сулит немаленькие. Максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) — 4150. По курсу ЦБ РФ на день выхода номера это почти 370 тысяч рублей.

Но для разговора о компенсации в конвенции закреплено обязательное условие — пассажир должен доказать, что у него возникли реальные убытки в конкретном размере, отметил «РГ» директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов

Окончательный размер компенсации будет зависеть от того, что произошло с багажом, то ли его вернули не полностью (недостача), то ли повредили или вовсе потеряли. В любом случае пассажир должен предъявить претензию авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ. Авиакомпания может «без боя» удовлетворить требования пассажира или отклонить их. В последнем случае пассажиру не остается ничего, как идти в суд, добавил Олег Аксаментов.

Еще перевозчику и его клиенту дана возможность оформлять не только билет, но и багажную квитанцию, грузовую накладную в электронном виде. Это дает возможность сократить траты авиакомпании и предоставить больше дистанционных услуг по оформлению багажа и груза его владельцу. Учитывая, что все данные должны фиксироваться в автоматической системе, то и проследить путь чемодана в случае его потери будет проще.

Применение электронного документооборота, по оценке специалистов Международной ассоциации воздушного транспорта, привело к суммарной экономии в мировой отрасли грузовых авиаперевозок до пяти миллиардов долларов ежегодно за счет снижения расходов авиакомпаний на перевозку грузов.

При задержке рейса надо доказать, что пассажиру причинен реальный вред. Просто по факту задержки получить компенсацию не получится.

Если на внутренних рейсах произошла задержка рейса по вине авиакомпании, то существует безусловная ответственность перевозчика. Он обязан заплатить три процента стоимости билета за каждый час задержки перелета, это компенсация за потерянное время. И еще штраф — 25 процентов от МРОТ за час ожидания перелета, но не больше половины стоимости билета. Но обычно пассажир прилетает в пункт назначения и забывает о причиненных неудобствах. И сейчас есть инициатива — повысить размер компенсации.

По Монреальской конвенции, надо доказать вред, уточнил Олег Аксаментов. Например, задержка рейса привела к незапланированным расходам на еду, оплату стоянки машины, не успел на следующий рейс, на поезд, не заключил выгодный контракт из-за того, что опоздал на встречу. В последнем случае была упущенная выгода. Но ее еще надо доказать в суде. А вот траты — это реальный вред. Их перевозчик, скорее всего, признает, только надо подтвердить их чеками.

Компенсацию за задержку рейса на международных линиях можно получить, если доказать реальный ущерб

Вступление 27 мая 2018 года в силу новых, «монреальских», статей Воздушного кодекса не отменяет обязанностей авиакомпаний кормить, размещать пассажиров в гостиницах при длительных задержках рейсов.

Евросоюзе пассажир может потребовать в случае задержки рейса и отказа посадки на борт денежную компенсацию. В основном ее используют при овербукинге. У нас пока такого юридического понятия нет, зато есть технические сбои в бронировании, которые приводят к продаже большего числа билетов.

Выплаты

Девять миллионов за здоровье

Закон уточняет и ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Он отвечает за клиента, когда тот находится на борту, идет в самолет или из него выходит. Хотя ранее авиакомпания отвечала за пассажира и когда он находится в аэропорту. Что касается размера компенсации, то размер вреда в расчете на каждого пассажира в основном не превышает 100 тысяч специальных прав заимствования (по курсу ЦБ РФ на момент выхода этого номера — это около 9 миллионов рублей).

Перевозчик освобождается от компенсации свыше 100 тысяч специальных прав заимствования, если докажет, что вред был причинен не из-за его небрежности или бездействия либо по вине кого-то другого.