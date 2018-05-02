Чечня планирует открыть туристические центры в Саудовской Аравии и Германии

"В мае мы откроем первый филиал туристско— информационного центра Visit Chechnya в Санкт-Петербурге . Планируется также открыть центры в Саудовской Аравии и Германии. Основная деятельность офисов будет направлена на развитие въездного туризма в Чеченскую Республику, а также развитие комфортной и безопасной среды для ее гостей", — отметил Байтазиев.

По его словам, офис позволит бесплатно получить полезную и актуальную информацию о Чеченской Республике и городе Грозный , узнать об основных достопримечательностях, транспортной системе, а также культурных событиях.

Чечню, по данным Ростуризма, в 2017 году посетили 130 тыс. туристов. В 2016 году их было более 80 тыс. В 2015 году регион посетили около 60 тыс. туристов, что на 10 тыс. больше, чем в 2014 году. С начала 2018 года, по предварительным данным, регион посетили более 26 тыс. человек.