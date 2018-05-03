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Китай обязал иностранцев сдавать в аэропортах отпечатки пальцев
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Китай обязал иностранцев сдавать в аэропортах отпечатки пальцев 

Хабаровский край сегодня 19 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 30 апреля 2018 года в китайских аэропортах городов Пекин, Шанхай и Гуанчжоу введена обязательная процедура дактилоскопии для всех прибывающих иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет включительно. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в группе компаний «Аэрофлот», отказавшимся от процедуры снятия отпечатков откажут во въезде на территорию КНР.
— В Пекине рейсы «Аэрофлота» обслуживают в терминале 2 аэропорта «Столичный», до зоны паспортного контроля здесь установлены 20 автоматических киосков для снятия отпечатков пальцев, — отметили в компании. — Пройти процедуру дактилоскопии помогают сотрудники иммиграционной службы Китая.
Сдавший отпечатки пальцев пассажир получает квитанцию, которую должен предъявить на паспортном контроле. Сведения вносятся в компьютерную базу данных и повторное прохождение дактилоскопии не требуется. От процедуры освобождены граждане с дипломатическими паспортами, European Union Laissez-Passer и гуманитарными визами.
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