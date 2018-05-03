Китай обязал иностранцев сдавать в аэропортах отпечатки пальцев

С 30 апреля 2018 года в китайских аэропортах городов Пекин, Шанхай Гуанчжоу введена обязательная процедура дактилоскопии для всех прибывающих иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет включительно. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в группе компаний «Аэрофлот», отказавшимся от процедуры снятия отпечатков откажут во въезде на территорию КНР

— В Пекине рейсы «Аэрофлота» обслуживают в терминале 2 аэропорта «Столичный», до зоны паспортного контроля здесь установлены 20 автоматических киосков для снятия отпечатков пальцев, — отметили в компании. — Пройти процедуру дактилоскопии помогают сотрудники иммиграционной службы Китая.