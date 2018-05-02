Как оформить шенгенскую визу

Лето — популярное время для путешествий, в том числе и в другие страны. Сотрудница туристической фирмы «Samar» Юлия Чибисова рассказала «ВМ» о нюансах оформления шенгенской визы.

Человек может оформить шенгенскую визу двумя способами — через туристическую компанию, где он приобретает путевку, или же самостоятельно — в консульстве. В первом случае виза обойдется примерно в 70-80 евро. Сбор во втором случае составит около 4,5-5 тысяч рублей.

По словам Юлии Чибисовой, в первом случае компания берет на себя ответственность за правильное оформление документов. Ее сотрудники сами занимаются организационными сборами. В случае с консульством турист платит меньше, но теряет время, стоя в очереди в консульстве за получением документа.

— По оформлению визы требования во всех странах практически все одинаковые, — сказала Юлия Чибисова.

Она отметила, что проще всего оформить Шенгенскую визу в Польшу Литву , а сложнее — в Великобританию : необходимо предоставить сведения, что человек состоит в браке, а в России у него остаются дети. Это нужно для того, чтобы у властей иностранного государства была уверенность, что турист вернется на родину.

Список документов, необходимых для получения шенгенской визы

Основные документы для получения получения визы на краткосрочное пребывание:

1) бланк визовой анкеты, заполненный на русском, национальном или английском языке, с личной подписью заявителя;

2) одна цветная фотография;

3) заграничный паспорт и копия его страницы с фотографией и персональными данными;

4) подтверждение того, что у заявителя достаточно денежных средств для покрытия расходов, связанных с поездкой (к примеру — выписка из банковского счета); приглашение (как оригинал, так и копия);

5) медицинская справка с покрытием 30 тысяч евро, действительная во всех странах Евросоюза

6) оригинал справки с места работы или с места учебы;

7) копия страниц паспорта с прежними польскими и шенгенскими визами;

Для туристических поездок:

1) подтверждение бронирования номера в гостинице (можно в электронном виде) или же — подтверждение поездки от турагентства;

2) копия билетов туда и обратно (тоже можно в электронном виде) или документ, который дает право пользования имеющимся транспортным средством;

Для поездок по частным приглашениям (визит к друзьям или родственникам):

1) копия и оригинал приглашения.

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