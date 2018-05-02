Как оформить шенгенскую визу 

Лето — популярное время для путешествий, в том числе и в другие страны. Сотрудница туристической фирмы «Samar» Юлия Чибисова рассказала «ВМ» о нюансах оформления шенгенской визы.
Человек может оформить шенгенскую визу двумя способами — через туристическую компанию, где он приобретает путевку, или же самостоятельно — в консульстве. В первом случае виза обойдется примерно в 70-80 евро. Сбор во втором случае составит около 4,5-5 тысяч рублей.
По словам Юлии Чибисовой, в первом случае компания берет на себя ответственность за правильное оформление документов. Ее сотрудники сами занимаются организационными сборами. В случае с консульством турист платит меньше, но теряет время, стоя в очереди в консульстве за получением документа.
— По оформлению визы требования во всех странах практически все одинаковые, — сказала Юлия Чибисова.
Она отметила, что проще всего оформить Шенгенскую визу в Польшу и Литву, а сложнее — в Великобританию: необходимо предоставить сведения, что человек состоит в браке, а в России у него остаются дети. Это нужно для того, чтобы у властей иностранного государства была уверенность, что турист вернется на родину.
На сегодняшний день в Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия (кроме территории Бюзингена-на-Верхнем-Рейне), Греция (за исключением Афрона), Дания (кроме Гренландии и Фарерских островов), Исландия, Испания (кроме Мелильи и Сеуты), Италия (кроме анклава Левигно), Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, нидерланды (исключение составляют Карибские Нидерланды, Кюрасао, Аруба, Синт-Мартен), Норвегия (исключение — Медвежьи острова, Шпицберген), Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция (кроме заморских владений), Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Список документов, необходимых для получения шенгенской визы
Основные документы для получения получения визы на краткосрочное пребывание:
1) бланк визовой анкеты, заполненный на русском, национальном или английском языке, с личной подписью заявителя;
2) одна цветная фотография;
3) заграничный паспорт и копия его страницы с фотографией и персональными данными;
4) подтверждение того, что у заявителя достаточно денежных средств для покрытия расходов, связанных с поездкой (к примеру — выписка из банковского счета); приглашение (как оригинал, так и копия);
5) медицинская справка с покрытием 30 тысяч евро, действительная во всех странах Евросоюза;
6) оригинал справки с места работы или с места учебы;
7) копия страниц паспорта с прежними польскими и шенгенскими визами;
Для туристических поездок:
1) подтверждение бронирования номера в гостинице (можно в электронном виде) или же — подтверждение поездки от турагентства;
2) копия билетов туда и обратно (тоже можно в электронном виде) или документ, который дает право пользования имеющимся транспортным средством;
Для поездок по частным приглашениям (визит к друзьям или родственникам):
1) копия и оригинал приглашения.
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