Трасса «Скандинавия» становится в огромную пробку из-за возвращающихся из Финляндии туристов

Читатели ivbg.ru сообщают о постепенно останавливающейся в гигантской пробке трассе «Скандинавия». Скорость движения составляет 3 км/ч.

Из-за возвращающихся из Финляндии туристов, а так же дачников трасса «Скандинавия» в районе огоньков остановилась в огромной пробке. При этом поток туристов, которые после длинных выходных едут домой еще не такой плотный. к вечеру ситуация может ухудшится.

Средняя скорость движения, по данным сервиса «Яндекс Пробки»6 составляет не более 3 километров в час. Иных объездных путей для водителей в этом месте трассы нет.

Напомним, дорожные работы и традиционно плотное для праздничных и выходных дней движение стали причинами большой пробки, скопившейся на трассе «Скандинавия» 30 апреля.