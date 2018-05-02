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Трасса «Скандинавия» становится в огромную пробку из-за возвращающихся из Финляндии туристов
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Трасса «Скандинавия» становится в огромную пробку из-за возвращающихся из Финляндии туристов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Читатели ivbg.ru сообщают о постепенно останавливающейся в гигантской пробке трассе «Скандинавия». Скорость движения составляет 3 км/ч.
Из-за возвращающихся из Финляндии туристов, а так же дачников трасса «Скандинавия» в районе огоньков остановилась в огромной пробке. При этом поток туристов, которые после длинных выходных едут домой еще не такой плотный. к вечеру ситуация может ухудшится.
Средняя скорость движения, по данным сервиса «Яндекс Пробки»6 составляет не более 3 километров в час. Иных объездных путей для водителей в этом месте трассы нет.
Напомним, дорожные работы и традиционно плотное для праздничных и выходных дней движение стали причинами большой пробки, скопившейся на трассе «Скандинавия» 30 апреля.
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