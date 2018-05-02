Ещё
Туристам на Капри запретят гулять по острову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристам на Капри запретят гулять по острову 

360tv.ru 1 час назад
Власти Капри планируют ввести ограничения на перемещение туристов по итальянскому острову для снижения нагрузки на популярные точки на время праздников. Об этом сообщила The Sun со ссылкой на мэра острова Джанни Де Мартино.
Глава муниципалитета отметил что, новые меры будут схожи с ограничениями для гостей Венеции.
Мы собираемся попробовать эксперимент наподобие того, который проводят сейчас в Венеции, потому что мы тоже не можем остановить туристический поток на остров, однако можем его регулировать
— Джанни Де Мартино.
Сообщается, что на острове установят турникеты вокруг популярных достопримечательностей и создадут выделенные маршруты для перемещения туристов.
Впервые венецианские власти ввели ограничения с 28 апреля по 1 мая для установления порядка во время праздников. В городе появились турникеты для контроля туристских потоков, а также были созданы специальные маршруты для желающих посетить площадь Сан-Марко и мост Риальто. В марте 2016-о только на Пасху в город приехало 300 тысяч человек, ежегодно он принимает 18 миллионов туристов. Капри, в десятки раз меньше «тонущего города», каждый год посещает до двух миллионов туристов.
Посетители больничной базы NSW в Австралии получили серьезные травмы после того, как покормили кенгуру едой из McDonald’s. На центральном побережье Нового Южного Уэльса далеко не первый случай, кода туристы страдают от нападения сумчатых животных.
360tv.ru: последние новости
Авиакомпания выберет самое глупое лицо и нанесет его на ливреи 6 самолетов Венеция ограничит поток туристов в городе Двум друзьям отказали в заселении в один номер в отеле в Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста108
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию459
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»111
Российский флот испугал НАТО95
США начали военную операцию в Сирии369
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение