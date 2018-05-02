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В «Большом Савино» пассажиры прождали вылета в Анталью 13 часов
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В «Большом Савино» пассажиры прождали вылета в Анталью 13 часов 

АиФ Пермь 15 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Он-лайн табло пермского международного аэропорта «Большое Савино» сообщает о том, что рейс 8Q 1886 до Антальи был задержан на 13 с лишним часов. Пермские туристы должны были вылететь на отдых 2 мая в 4.50 утра, однако из-за неполадок в самолёте вылет пришлось отложить на длительное время. В 18.15 самолет наконец-то взлетел и направился в сторону Турции.
«Борт прибыл в Пермь по расписанию, но не вылетел в Анталью вовремя из-за технических причин, — пишет сайт 59.ru. — Трудности возникли у авиакомпании ONUR air».
По сведениям журналистов интернет-издания, прилетевшие в Пермь на борту этого самолёта пассажиры, заметили неполадки: во время посадки моргало электричество, а по салону пошёл неприятный запах. На устранение неисправностей потребовалось длительное время.
Часть ожидающих вылета пассажиров разместили в гостинице и полноценно покормили, кто-то решил на время ожидания вернуться домой.
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