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Из-за двухдневной забастовки пилотов испанской авиакомпании Vueling отменены 222 рейса
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Из-за двухдневной забастовки пилотов испанской авиакомпании Vueling отменены 222 рейса 

ТАСС 1 час назад
МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 222 рейса испанской авиакомпании Vueling отменены 3 и 4 мая в связи с забастовкой ее пилотов. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.
По его информации, сильнее всего стачка повлияет на рейсы, прибывающие и отбывающие из международного аэропорта Барселоны Эль-Прат. В компании уже принесли извинения за доставленные неудобства. Подобная забастовка уже проходила в конце апреля. Тогда были отменены порядка 250 рейсов.
Как ранее объявлял профсоюз Sepla, стачка связана с несоблюдением нескольких разделов второго коллективного договора компании и с отсутствием прогресса в переговорах по новому соглашению. Профсоюз также добивается повышения заработной платы.
Vueling — испанскиq лоукостер, базирующийся в Барселоне. Компания считается одним из крупнейших авиаперевозчиков в пиренейском королевстве. В 2015 году Vueling перевезла порядка 24 млн пассажиров.
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