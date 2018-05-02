Вылет из Перми в Турцию задержали на 11 часов

Рейс турецкой авиакомпании Onur air « Пермь Анталья » задержан на 11 часов. Борт должен был подняться в воздух в 4:50 утра по местному времени, но до сих пор находится в «Большом Савино».

О том, почему произошла задержка, 59.ru рассказали в аэропорту.

— Борт прибыл в Пермь по расписанию, но не вылетел в Анталью вовремя из-за технических причин. Трудности возникли у авиакомпании, в аэропорту все службы работают в штатном режиме, — заявили в «Большом Савино».

Судя по информации на табло, самолет должен подняться в воздух в 17:00, но в справочной сообщили, что скорее всего вылет будет вновь отложен.

Получить комментарий у перевозчика Onur air пока не удалось.

Если вы один из пассажиров, ожидающих вылета рейса в Анталью, просим вас связаться с редакцией по электронной почте.

Это не первый случай задержки рейса авиакомпании Onur air. В прошлом году пермские туристы почти сутки ожидали вылета из Антальи в Пермь.

Новый терминал пермского аэропорта «Большое Савино» начал принимать и отправлять международные рейсы 30 апреля.