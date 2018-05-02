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Вылет из Перми в Турцию задержали на 11 часов
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Вылет из Перми в Турцию задержали на 11 часов 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Рейс турецкой авиакомпании Onur air «Пермь — Анталья» задержан на 11 часов. Борт должен был подняться в воздух в 4:50 утра по местному времени, но до сих пор находится в «Большом Савино».
О том, почему произошла задержка, 59.ru рассказали в аэропорту.
— Борт прибыл в Пермь по расписанию, но не вылетел в Анталью вовремя из-за технических причин. Трудности возникли у авиакомпании, в аэропорту все службы работают в штатном режиме, — заявили в «Большом Савино».
Судя по информации на табло, самолет должен подняться в воздух в 17:00, но в справочной сообщили, что скорее всего вылет будет вновь отложен.
Получить комментарий у перевозчика Onur air пока не удалось.
Если вы один из пассажиров, ожидающих вылета рейса в Анталью, просим вас связаться с редакцией по электронной почте.
Это не первый случай задержки рейса авиакомпании Onur air. В прошлом году пермские туристы почти сутки ожидали вылета из Антальи в Пермь.
Новый терминал пермского аэропорта «Большое Савино» начал принимать и отправлять международные рейсы 30 апреля.
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