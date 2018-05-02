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Авиакомпания Finnair увеличит провозные мощности на курорты Средиземноморья
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Авиакомпания Finnair увеличит провозные мощности на курорты Средиземноморья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Прайм
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая — РИА Новости. Авиакомпания Finnair увеличит свои провозные мощности на курорты Средиземного моря в наступающем летнем сезоне на пять тысяч мест ввиду высокого спроса, сообщает авиаперевозчик в среду в пресс-релизе.
"Летние рейсы на курорты Средиземного моря хорошо продаются как в Finnair, так и в Aurinkomatkat (дочерняя компания-туроператор), и мы рады предложить больше мест на наших рейсах всем отдыхающим", — заявил коммерческий директор Finnair Юха Ярвинен.
Так, с 17 июня и до конца октября будет добавлено два рейса в неделю в турецкую Аланью, а рейсы в Даламан, Пафос, Скиатос и Родос будут выполняться на более вместительных воздушных судах Airbus A320.
"В общей сложности Finnair добавляет около 5 тысяч мест на этих маршрутах на лето 2018 года", — говорится в сообщении.
Finnair — старейшая авиакомпания мира, основана в 1923 году. Крупнейшая авиакомпания Финляндии. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и семь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе.
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