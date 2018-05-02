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Российские туристы прогнали злоумышленников от памятника солдатам-освободителям Вены
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Российские туристы прогнали злоумышленников от памятника солдатам-освободителям Вены 

Вести.Ru 34 минуты назад
Российские туристы не позволили вандалам осквернить памятник советскому солдатам-освободителям в центре Вены. По словам россиян, инцидент произошел 1 мая на площади Шварценбергплац. Как только полицейские закончили дежурство, двое молодых людей с бутылками с черной жидкостью подошли к памятнику. В этот момент отдыхавшие на площади туристы заметили злоумышленников и прогнали их.
Затем россияне обратились в посольство РФ в Австрии. Ведомство передало информацию в полицию Вены и указало, что около памятника необходимо установить видеокамеру.
Монумент в центре австрийской столицы регулярно подвергается осквернению вандалами. 16 января 2017 года неизвестные залили фасад памятника темно-красной краской, почти год спустя — черной краской. Очередной акт вандализма был совершен 6 марта 2018 года.
Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов, передает ТАСС.
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