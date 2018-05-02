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Российские туристы не дали осквернить памятник советским воинам в Вене
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Российские туристы не дали осквернить памятник советским воинам в Вене 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 2 мая — РИА Новости. Российские туристы предотвратили осквернение мемориала советским воинам-освободителям в центре Вены, сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ.
"Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство. Посольство России передало данные сведения в полицию Вены и указало на необходимость установки видеокамеры около памятника", — сообщили в посольстве.
Как рассказали туристы в посольстве, вечером 1 мая они отдыхали на площади Шварценбергплатц около монумента. После 22.20 территорию памятника покинули полицейские, к нему подошли двое молодых людей с бутылками с черной жидкостью. Россияне прогнали неизвестных.
Мемориал, расположенный на площади Шварценбергплатц в центре австрийской столицы, в 2018 году оскверняли дважды, обливая краской — в ночь на 10 января и 6 марта. Аналогичный инцидент имел место и в январе 2017 года. Посольство России в Австрии неоднократно обращалось к австрийским властям с просьбой вести видеонаблюдение у мемориала.
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