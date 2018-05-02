Российские туристы не дали осквернить памятник советским воинам в Вене

ВЕНА, 2 мая — РИА Новости . Российские туристы предотвратили осквернение мемориала советским воинам-освободителям в центре Вены , сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ

"Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство. Посольство России передало данные сведения в полицию Вены и указало на необходимость установки видеокамеры около памятника", — сообщили в посольстве.

Как рассказали туристы в посольстве, вечером 1 мая они отдыхали на площади Шварценбергплатц около монумента. После 22.20 территорию памятника покинули полицейские, к нему подошли двое молодых людей с бутылками с черной жидкостью. Россияне прогнали неизвестных.