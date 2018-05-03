Ещё
Кенгуру напали на туристов, которые пытались угостить их фастфудом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

Кенгуру напали на туристов, которые пытались угостить их фастфудом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Австралии два диких кенгуру набросились на туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's, сообщает The Guardian.
Озеро Маккуори, где произошло нападение, привлекает туристов тем, что здесь можно увидеть и покормить диких кенгуру.
"Было зарегистрировано несколько инцидентов, в которых кенгуру проявили агрессию. В большинстве случаев они царапают лица и наносят рваные раны", — заявил депутат парламента штата Новый Южный Уэльс Грег Пайпер.
Мишель Шоу, диетолог в зоопарке Сиднея, рассказала изданию, что туристы, предлагая еду кенгуру, могут им навредить: даже фрукты или овощи способны вызвать у них язву желудка и препятствовать правильному пищеварению.
"Еще одна проблема заключается в том, что у кенгуру может развиваться зависимость от сахара, что может делать их более агрессивными", — сказала она.
РИА Новости: последние новости
В некоторых регионах России стартует эксперимент по курортному сбору В аэропорту Шереметьево откроется новый пассажирский терминал B За рубеж без загранпаспорта: самые интересные туры на майские праздники
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки309
Популярный российский блогер найден мертвым117
Windows сломал компьютеры по всему миру56
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе133
США испытали новую ядерную бомбу164
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Истории
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение