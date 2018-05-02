Кенгуру атаковали туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's 

Дикие кенгуру атаковали туристов в Австралии, кормивших их чипсами и фастфудом из McDonald's.
Два кенгуру набросились на посетителей больничной базы NSW в Австралии после того, как те попытались покормить животных чипсами и едой из McDonald's. Об этом пишет The Guardian.
Депутат штата призвал обратить внимание общественности и правительства на волну нападений га центральном побережье Нового Южного Уэльса кенгуру на туристов, кормящих диких животных нездоровой едой, а именно кукурузными чипсами, морковью и фастфудом.
«Было зарегистрировано несколько сообщений об инцидентах, при которых кенгуру атаковали посетителей, в одном случае животное причинило серьезный вред человеку», — заявил местный депутат Грег Пайпер.
По его словам, в большинстве случаев животные выбиваются, царапают лица, атакуют людей, причиняя рваные раны. Недавно туристу после такой «горячей встречи» с кенгуру потребовалось наложить 17 швов на лице, добавил депутат.
Один из диетологов зоопарка Сиднея Мишель Шоу посоветовала не кормить кенгуру даже фруктами, так как это может вызвать язву желудка у животных. По ее словам, у кенгуру пищеварительная системы, подобная коровам. Кроме того, животные зависимы от сахара, поэтому они становятся агрессивными.