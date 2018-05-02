Кенгуру атаковали туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's

Дикие кенгуру атаковали туристов в Австралии , кормивших их чипсами и фастфудом из McDonald's.

Два кенгуру набросились на посетителей больничной базы NSW в Австралии после того, как те попытались покормить животных чипсами и едой из McDonald's. Об этом пишет The Guardian

Депутат штата призвал обратить внимание общественности и правительства на волну нападений га центральном побережье Нового Южного Уэльса кенгуру на туристов, кормящих диких животных нездоровой едой, а именно кукурузными чипсами, морковью и фастфудом.

«Было зарегистрировано несколько сообщений об инцидентах, при которых кенгуру атаковали посетителей, в одном случае животное причинило серьезный вред человеку», — заявил местный депутат Грег Пайпер.

По его словам, в большинстве случаев животные выбиваются, царапают лица, атакуют людей, причиняя рваные раны. Недавно туристу после такой «горячей встречи» с кенгуру потребовалось наложить 17 швов на лице, добавил депутат.