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Кенгуру атаковали туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's
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Кенгуру атаковали туристов, пытавшихся покормить их едой из McDonald's 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Дикие кенгуру атаковали туристов в Австралии, кормивших их чипсами и фастфудом из McDonald's.
Два кенгуру набросились на посетителей больничной базы NSW в Австралии после того, как те попытались покормить животных чипсами и едой из McDonald's. Об этом пишет The Guardian.
Депутат штата призвал обратить внимание общественности и правительства на волну нападений га центральном побережье Нового Южного Уэльса кенгуру на туристов, кормящих диких животных нездоровой едой, а именно кукурузными чипсами, морковью и фастфудом.
«Было зарегистрировано несколько сообщений об инцидентах, при которых кенгуру атаковали посетителей, в одном случае животное причинило серьезный вред человеку», — заявил местный депутат Грег Пайпер.
По его словам, в большинстве случаев животные выбиваются, царапают лица, атакуют людей, причиняя рваные раны. Недавно туристу после такой «горячей встречи» с кенгуру потребовалось наложить 17 швов на лице, добавил депутат.
Один из диетологов зоопарка Сиднея Мишель Шоу посоветовала не кормить кенгуру даже фруктами, так как это может вызвать язву желудка у животных. По ее словам, у кенгуру пищеварительная системы, подобная коровам. Кроме того, животные зависимы от сахара, поэтому они становятся агрессивными.
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