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Со скал Ай-Петри сорвался 61-летний крымчанин
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Со скал Ай-Петри сорвался 61-летний крымчанин 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. На туристическом маршруте «Семь вершин» в районе верхней станции канатной дороги на плато Ай-Петри со скал сорвался 61-летний житель Ялты. Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.
По информации ведомства, мужчина оступился и упал вниз по склону, самостоятельно передвигаться не мог.
"По прибытии к месту, специалисты спасательного ведомства совершили пеший подъем на плато горы Ай-Петри, установили визуально связь с пострадавшим и с помощью альпинистского снаряжения спустились к туристу. В первую очередь, спасатели оказали пострадавшему мужчине — 1957 года рождения, жителю Ялты, первую помощь, после чего с помощью альпинистского снаряжения подняли его на плато Ай-Петри. Затем посредством жестких носилок с фиксацией, пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен к автомобилю скорой медицинской помощи, а затем — в Ливадийскую городскую больницу", — сказано в сообщении.
Сотрудники «Крым-СПАС» эвакуируют туриста, сорвавшегося со скал Ай-Петри
Как уточняют в «Крым-СПАСе», операция по спасению туриста продлилась более трех часов.
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