Со скал Ай-Петри сорвался 61-летний крымчанин

СИМФЕРОПОЛЬ , 2 мая — РИА Новости Крым . На туристическом маршруте «Семь вершин» в районе верхней станции канатной дороги на плато Ай-Петри со скал сорвался 61-летний житель Ялты. Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

По информации ведомства, мужчина оступился и упал вниз по склону, самостоятельно передвигаться не мог.

"По прибытии к месту, специалисты спасательного ведомства совершили пеший подъем на плато горы Ай-Петри, установили визуально связь с пострадавшим и с помощью альпинистского снаряжения спустились к туристу. В первую очередь, спасатели оказали пострадавшему мужчине — 1957 года рождения, жителю Ялты, первую помощь, после чего с помощью альпинистского снаряжения подняли его на плато Ай-Петри. Затем посредством жестких носилок с фиксацией, пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен к автомобилю скорой медицинской помощи, а затем — в Ливадийскую городскую больницу", — сказано в сообщении.

Сотрудники «Крым-СПАС» эвакуируют туриста, сорвавшегося со скал Ай-Петри

Как уточняют в «Крым-СПАСе», операция по спасению туриста продлилась более трех часов.