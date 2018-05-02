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Появились фото внутреннего обустройство первой в Самаре пятизвездочной гостиницы
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Появились фото внутреннего обустройство первой в Самаре пятизвездочной гостиницы 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Открытие гостиницы Lotte, запланированное на 1 мая, так и не состоялось. Рабочие продолжают вести отделочные работы внутри здания. Об этом сообщили в среду, 2 мая, во время выездного совещания врио губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.
— Работы ведут в круглосуточном режиме. Продолжается отделка холлов и залов, оснащение номеров мебелью, — сообщили представители регионального правительства.
В отеле будут работать несколько лифтов
Коридор украсили ярким орнаментом
А вот и номер
Окна — большие. Поэтому в комнате светло
В здании гостиницы располагаются около 200 номеров классификаций «стандарт», «полулюкс», «люкс», «президентский», «королевский». Их площадь будет составлять от 36 до 180 квадратных метров. Известно, что стоимость проживания будет начинаться от 7500 рублей.
Внутри отеля будут работать несколько конференц-залов, spa-комплекс, рестораны, банки и торговые помещения.
Применение найдут и крыше отеля. Здесь обустроят зону отдыха с подогревом. В куполах на крыше установят котельные.
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