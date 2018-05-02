Новый международный аэропорт открыт в Исламабаде

Исламабад , 2 мая / Синьхуа / — Во вторник состоялась церемония открытия нового международного аэропорта Исламабада.

В церемонии участвовали премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси и другие чиновники. Они наблюдали за прибытием самолета из города Карачи на юге страны и вылетом другого авиалайнера в Карачи. Таким образом новый аэропорт был официально открыт.

Выступая на церемонии, Ш. Х. Аббаси отметил, что новый исламабадский международный аэропорт расположен на перекрестке Китайско-пакистанского экономического коридора, его строительство отражает достижения Пакистана в экономическом развитии за последние пять лет и открывает новые двери для развития государства.

Терминал нового аэропорта был построен компанией China State Constraction Engineering Corporation. —0—