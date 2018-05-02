Что нельзя делать в аэропортах других стран?

Шереметьево, Домодедово, Недавно власти ввели многочисленные запреты в аэропортах Москвы Жуковский ). Отныне здесь подвергается штрафу человек, который сидел на полу, лежал на кресле, мылся и переодевался в туалете, а также возил ребёнка на багажной тележке.

Портал бронирования авиабилетов Skyscanner сделал актуальную подборку на запреты международных аэропортов других стран

Так в Найроби Кения ) нельзя выходить из аэропорта с полиэтиленовыми пакетами. Они запрещены по всей стране. Пакеты из дьюти-фри тоже считаются. За их производство и продажу можно получить до 4 лет тюрьмы или огромный штраф.

Швейцарии нельзя проходить досмотр с контрафактными вещами. Фальшивая сумка Hermes может быть отобрана пограничники во Франции , Швейцарии и некоторых других европейских странах. Нарушителей могут ждать штрафы.

Малайзии, Таиланде и Сингапуре в аэропорт нельзя приносить фрукт дуриан. Фрукт имеет крайне специфический запах и даже запрещён для проноса во многих отелях. В КНДР нужно декларировать абсолютно все гаджеты от смартфона до экшн-камеры.

В датском аэропорту Ольборг нельзя целоваться дольше 3 минут. Именно поцелуи администрация считает причиной пробок на парковке.

Австралийская авиакомпания Qantas Airways по прозвищу The Flying Kangaroo («Летучий кенгуру») не допустит до долгого перелета пассажира, которому удалили гланды менее трех недель назад. Не уточняются как они об этом узнают. Нигерия имеет беспрецедентно длинный список того, с чем нельзя пройти их таможню. Здесь всё: начиная от спагетти и мыла до спиралей от комаров. Но что удивительно: минеральная вода и фруктовый сок в списке запрещённых на ввоз.

В любом китайском аэропорту вас лишат любых вещей с изображением Далай Ламы, даже если вы на транзитном рейсе.