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Авиакомпания Etihad предложила пассажирам бесплатное проживание на одни сутки в Абу-Даби
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Авиакомпания Etihad предложила пассажирам бесплатное проживание на одни сутки в Абу-Даби 

Прайм 1 час назад
ДУБАЙ, 1 мая /ПРАЙМ/. Базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad предлагает пассажирам экономкласса бесплатно остановиться в столице ОАЭ на одни сутки, сообщает издание Gulf News.
Предложение касается пассажиров, путешествующих из ряда стран Ближнего Востока, Африки, а также из Пакистана, и действует до 15 сентября. Пассажиров разместят бесплатно на одну ночь в одном из отелей на острове Yas Island.
"Абу-Даби посетили 5 миллионов гостей в 2017 году. Это доказывает, что эмират продолжает привлекать все больше людей, которые приезжают сюда отдыхать", — заявил представитель авиакомпании Мухаммед аль-Балуки.
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