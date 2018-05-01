Готовимся к отпуску: обзор сервисов по поиску отелей

Начался обратный отсчет до лета, а значит, можно задуматься об отпуске. В серии статей CHIP расскажет о полезных сервисах, позволяющих спланировать свой летний отдых. В это выпуске — обзор сайтов, позволяющих подобрать идеальный гостиничный номер.

Метапоиск отелей: поиск по поиску

Сервисами онлайн-бронирования гостиниц в наши дни никого не удивишь. Заказ на номер можно оформить и на сайте любой мало-мальски приличной гостиницы, и у гигантов турбизнеса типа Booking.com, и через сайты заказа авиабилетов вроде Airbnb или Aviasales, или даже просто введя запрос в Google — не так давно у поисковика появилась функция мгновенного бронирования. Предложений в этой сфере так много, что в них гораздо проще запутаться.

Одни сайты позволяют забронировать номер только при оплате онлайн, другие позволяют платить в момент заезда или выезда. У каждого сайта своя база отелей и партнерская программа по сотрудничеству с гостиницами, поэтому предложения разнятся от сервиса к сервису. И самое главное — на разных сайтах отличаются цены: один и тот же номер разные букинг-сервисы могут предлагать по разной цене, в зависимости от договоренности с отелем и собственных аппетитов. Для решения этой проблемы существуют метапоисковики отелей. Это сайты, которые собирают информацию о гостиницах сразу со множества сайтов онлайн-бронирования и представляют ее в удобном виде, позволяющем сравнить предложения разных сервисов и найти для себя самое оптимальное. Метапоисковики отелей работают по одному принципу: вы заходите на сайт, указываете, куда хотите поехать, даты заезда и выезда, количество человек, и получаете актуальную для вашего запроса подборку гостиничных номеров с разных сервисов онлайн-бронирования. Выбираете понравившийся и переходите на сайт системы бронирования, где уже и оформляете бронь.

Рассмотрим подборку актуальных для России сервисов по поиску и сравнению цен на отели.

RoomGuru

Самый лучший в мире и рекомендуемый бывалыми путешественниками сервис поиска отелей. Лучшим в мире сайт признали не мы: RoomGuru является русской версией крупного западного сервиса HotelsCombined, который четырежды удостаивался звания «Лучший сайт по сравнению цен на отели» по версии всемирной премии World Travel Awards.

Сайт работает с 2005 года, и за это время им воспользовались более 400 млн путешественников, что само по себе говорит о многом. Поисковые движки RoomGuru собирают данные о более чем 5 млн отелей с разных сайтов. Среди источников информации есть как ведущие туристические сервисы типа Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda и других, так и специализированные агентства, ориентированные на конкретные регионы мира — к примеру, InItalia или AsiaRooms.

Сервис доступен через веб-интерфейс, а также в виде приложений для Android и iOS. Во всех случаях принцип работы одинаков: вы вводите место поездки, даты, и через несколько секунд получаете в буквальном смысле сотни предложений с разных букинг-сайтов для указанного места и периода. Полученный список можно бесконечно сужать при помощи многочисленных фильтров: по цене, количеству звезд, отзывам гостей, типу гостиницы (доступны не только классические отели, но и хостелы, гостевые дома, апартаменты и другие варианты размещения), тематике отеля (исторический, для романтической поездки, для бизнесменов, для гурманов, для семейного отдыха и так далее), а также по бесчисленным специфическим критериям типа наличия бассейна, анимации или казино. Кроме того, доступен поиск по карте, и список доступных предложений можно ограничить буквально до улицы. Для каждого отеля предоставляется описание, фотогалерея, полный список предлагаемых номеров, отзывы посетителей и пользовательские оценки, сгруппированные по категориям: чистота, обслуживание, питание, расположение и другие важные моменты. Также указывается, доступна ли отложенная оплата и отмена бронирования без выплаты компенсации отелю. Вся информация берется с букинговых сервисов, которые предлагают номер, описания формируются автоматически. Еще один плюс RoomGuru в том, что даже предложения от зарубежных отелей переводятся на русский, а цены — в рубли. Кстати, если вы найдете предложение дешевле, чем на сайте, вам вернут деньги! Кроме того, сайт сохраняет избранное, историю поиска, просмотренные отели, а также использует куки, чтобы вы могли быстро вернуться к своему поиску, даже если вы не зарегистрированы. Среди минусов сайта можно назвать, пожалуй, только сбивающие с толку рекомендации вроде «Отличная цена» — впрочем, для многих это плюс. Ну и еще достаточно назойливую инспекцию пользовательского трафика, часто путающую безобидного туриста с роботом.

HotelLook

Молодой амбициозный проект, недавно отпраздновавший пятилетие. HotelLook был запущен в 2013 году как дочерний сайт знаменитой системы продажи авиабилетов Aviasales. Сервис доступен через веб-интерфейс, а также в виде приложений для iOS, Android и Windows Phone. На наш вкус, у сайта самый приятный интерфейс из существующих.

HotelLook осуществляет поиск по базе из более чем 1 млн отелей. Среди источников информации есть как международные сервисы онлайн-бронирования, так и чисто российские (к примеру Ostrovok или Svyaznoy.Travel), а кроме этого — база самого HotelLook. У сайта имеется личная партнерская программа по сотрудничеству с гостиницами, и таким образом, он комбинирует в себе функции метапоисковика и системы онлайн-бронирования. У этого есть важное следствие: на HotelLook можно найти не только отели с популярных сайтов, но и гостиницы, которых нет больше нигде. Сайт ищет предложения по месту поездки, датам и количеству гостей, а также, если установлена соответствующая галочка, автоматически сравнивает предложения между собой и предлагает забронировать самое дешевое. Количество фильтров несколько более скромное, чем у предыдущего сервиса, но все основные доступны: цена, пользовательский рейтинг, количество звезд, тип отеля, удобства в номере, расположение, а также сортировка по скидке, позволяющая найти горящие предложения.

Поиск по карте тоже доступен, но менее интуитивен: иконки отелей поначалу сложно заметить. Зато есть полезная функция поиска в области, позволяющая выделить определенный участок на карте и посмотреть все доступные в нем предложения. Для каждого отеля отображается фотогалерея, карта расположения, список всех доступных номеров, оценки гостей, а также отзывы из нескольких разных источников (с систем бронирования и с самого HotelLook). Описание отеля также формируется автоматически, но, помимо этого, на сайте есть кабинет отельера, где представители отдельных гостиниц могут редактировать профиль своего отеля, добавлять новые фото, и так далее. У сайта также есть несколько любопытных фишек, которых нет больше нигде. Во-первых, это рубрикатор по странам и городам, который, помимо сортировки отелей, предоставляет информацию о городе, интересную для туристов, в том числе, довольно любопытную статистику, собираемую самим поисковиком. Во-вторых — полезные советы по выбору отелей для туристов, путешествующих в определенные места. Из минусов следует отметить достаточно тяжелые алгоритмы поиска и сравнения информации. Перед загрузкой предложений вам придется подождать секунд сорок, прежде чем сайт наконец отобразит вам список подходящих номеров. И симпатичный интерфейс, особенно карта, грузится достаточно долго.

Trivago

Сервис, взявший на себя нелегкую задачу объяснить прелести онлайн-бронирования малосведущей аудитории отечественного телевидения. Теперь мы все знаем, что «отель — это Trivago». На самом деле, оригинальный Trivago — немецкий сайт, и он достаточно популярен в Европе. По опытности сервис не уступает RoomGuru, так как они ровесники: оба сайта появились в Сети в 2005 году. А уже в 2008 году Trivago вышел на российский рынок.

База сайта составляет около 1,8 млн отелей, аггрегируемых из 400 систем бронирования по всему миру. Trivago доступен в виде веб-сайта и приложений для iOS и Android, правда, чтобы разыскать их на сайте, надо немного постараться. У сервиса также есть продвинутый кабинет отельера, trivago Hotel Manager, регистрация в котором абсолютно бесплатна. Так что на сайте можно найти не только солидные отели и уютные хостелы, но и в буквальном смысле «вписки» с говорящими названиями типа «У Макса на Ветеранов». На наш вкус, у сайта самый впечатляющий список фильтров и возможностей сортировки. Причем фильтры компактно упакованы в две вкладки и не перегружают интерфейс, а список опций сортировки включает в себя цену, удаленность от центра, рейтинг, а также любую из этих опций плюс популярность. Так что если нужно найти самый дешевый отель с самыми хорошими отзывами, достаточно просто включить соответствующую сортировку.

Очень прагматично организована карта: флажки найденных отелей сразу показываются в виде цен за одну ночь. Сразу можно найти, и где нужно, и где дешевле. Информацию об отеле можно посмотреть, не открывая отдельную страницу (очень удобно по сравнению с предыдущими двумя сайтами). Она компактно сгруппирована по вкладкам: фото, информация и карта, рейтинги на базе отзывов гостей, другие предложения в этом отеле.

Зато в большое заблуждение вводит кнопка «Просмотреть»: она не открывает просмотр информации об отеле, а перенаправляет вас на сайт системы бронирования, где этот номер предлагается. Кстати, несмотря на заверения рекламы, это не обязательно будет самое экономное предложение. Главный повод для критики сайта — незаконченная русская локализация интерфейса (впрочем, цены в рублях). Ну и беспощадная SEO-оптимизация на главной странице не добавляет солидности. Но тем не менее, у сайта есть свои преимущества: в частности, свое обещание найти отель по оптимальной цене сервис выполняет. Какой сервис поиска отелей понравился больше? RoomGuru HotelLook Trivago Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Выбираем фотокамеру и учимся фотографировать: детальное руководство CHIP к сезону отпусков

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