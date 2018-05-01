Крупнейший авиаперевозчик Юга России запустил рейс из Москвы в Грозный 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Новая российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропорту Ростова-на— Дону Платов, построенном специально к чемпионату мира по футболу, запустила ежедневный рейс из Москвы в Грозный и обратно, сообщил ТАСС министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов.
"С сегодняшнего дня началось функционирование нового авиарейса из города Грозный в столицу нашей страны Москву. Согласно достигнутым ранее договоренностям с руководством авиакомпании «Азимут», самолет SuperJet 100 будет на ежедневной основе проводить перелет в аэропорт Внуково", — сказал министр.
Международный аэропорт Грозный — главный авиаузел Чеченской Республики, расположен в границах города Грозного. В 2017 году аэропорт Грозного обслужил около 300 тыс. пассажиров, а в текущем году планирует выйти на показатель в 500 тыс. человек за счет расширения маршрутной сети.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщал ранее ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.
"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Это первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова— на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил более 652 тыс. человек.