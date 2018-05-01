Крупнейший авиаперевозчик Юга России запустил рейс из Москвы в Грозный

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. / ТАСС /. Новая российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропорту Ростова-на— Дону Платов, построенном специально к чемпионату мира по футболу, запустила ежедневный рейс из Москвы Грозный и обратно, сообщил ТАСС министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов.

"С сегодняшнего дня началось функционирование нового авиарейса из города Грозный в столицу нашей страны Москву. Согласно достигнутым ранее договоренностям с руководством авиакомпании «Азимут», самолет SuperJet 100 будет на ежедневной основе проводить перелет в аэропорт Внуково ", — сказал министр.

Международный аэропорт Грозный — главный авиаузел Чеченской Республики, расположен в границах города Грозного. В 2017 году аэропорт Грозного обслужил около 300 тыс. пассажиров, а в текущем году планирует выйти на показатель в 500 тыс. человек за счет расширения маршрутной сети.

Сочи, Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу Санкт-Петербург , Москву, Самару Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщал ранее ТАСС исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.