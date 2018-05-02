Ещё
Регулярное авиасообщение открылось между Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Терезе Мэй выставили ультиматум
Терезе Мэй выставили ультиматум

Регулярное авиасообщение открылось между Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону 

Прайм 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Регулярный рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону запущен с 1 мая, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде.
Сообщается, что авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик юга России, начала сотрудничать с нижегородским аэропортом, расширив его региональную маршрутную сеть.
"Первого мая авиакомпания «Азимут» открыла первый прямой регулярный рейс на маршруте Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Первый самолет авиакомпании в Нижнем Новгороде был встречен торжественной «водяной аркой», а первому пассажиру, вылетевшему из нижегородского аэропорта в Ростов-на-Дону, вручили памятные подарки", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Рейс выполняется с частотой три раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье). Вылет из Нижнего Новгорода — в 11.30 мск, из Ростова-на-Дону — в 8.20 мск. Полеты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 103 посадочных места.
"Выбор направления не случайно пал на Ростов-на-Дону. Это крупнейший деловой и культурный центр юга России с динамично развивающейся туристической отраслью", — отмечается в сообщении.
Прайм: последние новости
Авиакомпания Etihad предложила пассажирам бесплатное проживание на одни сутки в Абу-Даби Авиакомпания Azur Air открыла продажу билетов из Калининграда в Саранск в дни ЧМ-2018 "Узбекские авиалинии" в мае получат третий Boeing-787-8 Dreamliner
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум45
Минобороны Армении выступило с требованием326
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Москва предостерегла от лишения РФ права вето230
В Совфеде отреагировали на события в Ереване107
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение