Регулярное авиасообщение открылось между Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону

Регулярный рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону запущен с 1 мая, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик юга России , начала сотрудничать с нижегородским аэропортом, расширив его региональную маршрутную сеть.

"Первого мая авиакомпания «Азимут» открыла первый прямой регулярный рейс на маршруте Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Первый самолет авиакомпании в Нижнем Новгороде был встречен торжественной «водяной аркой», а первому пассажиру, вылетевшему из нижегородского аэропорта в Ростов-на-Дону, вручили памятные подарки", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Рейс выполняется с частотой три раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье). Вылет из Нижнего Новгорода — в 11.30 мск, из Ростова-на-Дону — в 8.20 мск. Полеты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 103 посадочных места.

"Выбор направления не случайно пал на Ростов-на-Дону. Это крупнейший деловой и культурный центр юга России с динамично развивающейся туристической отраслью", — отмечается в сообщении.