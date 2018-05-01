Новая авиакомпания Юга России открыла рейсы в Нижний Новгород и Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. / ТАСС /. Авиакомпания «Азимут» — базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, запустила с 1 мая новые рейсы из Краснодара московский аэропорт Внуково и из Ростова в Нижний Новгород.

"Первого мая 2018 года авиакомпания «Азимут» выполнила первые рейсы по маршрутам Ростов-на-Дону — Нижний Новгород, Краснодар — Москва (Внуково). Направление Ростов-на-Дону — Нижний Новгород будет обслуживаться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Краснодара в Москву (…) станут ежедневными", — говорится в сообщении перевозчика.

В торжественном запуске нового маршрута из аэропорта Платов в Нижний Новгород принял участие исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий. «Направление в Нижний Новгород выбрано неслучайно, была проведена оценка спроса, и уже сейчас виден всплеск интереса, так что можно с уверенностью сказать, что рейс будет пользоваться большой популярностью у пассажиров», — цитирует пресс-служба Теплицкого.

Сочи, Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу Санкт-Петербург , Москву, Самару Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщал ранее ТАСС Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.