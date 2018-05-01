Новая авиакомпания Юга России открыла рейсы в Нижний Новгород и Москву 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Авиакомпания «Азимут» — базовый перевозчик нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, запустила с 1 мая новые рейсы из Краснодара в московский аэропорт Внуково и из Ростова в Нижний Новгород.
"Первого мая 2018 года авиакомпания «Азимут» выполнила первые рейсы по маршрутам Ростов-на-Дону — Нижний Новгород, Краснодар — Москва (Внуково). Направление Ростов-на-Дону — Нижний Новгород будет обслуживаться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы из Краснодара в Москву (…) станут ежедневными", — говорится в сообщении перевозчика.
В торжественном запуске нового маршрута из аэропорта Платов в Нижний Новгород принял участие исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий. «Направление в Нижний Новгород выбрано неслучайно, была проведена оценка спроса, и уже сейчас виден всплеск интереса, так что можно с уверенностью сказать, что рейс будет пользоваться большой популярностью у пассажиров», — цитирует пресс-служба Теплицкого.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщал ранее ТАСС Теплицкий, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.
Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил около 653 тыс. человек.