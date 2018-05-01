«Аэрофлот» открыл прямое авиасообщение с Саранском

В «Аэрофлоте» отметили, что рейсы будут осуществляться дважды в день по следующему расписанию: в Саранск — рейсы SU 1464 и SU 1466 из Шереметьево ; из Саранска — рейсы SU 1467 и SU 1465 (прилетает в Шереметьево).

В 2018 году Саранск примет болельщиков мирового первенства по футболу. С открытием воздушной линии Москва — Саранск — Москва маршрутная сеть «Аэрофлота» охватит все города проведения матчей.

Столица Мордовии — город уникального сочетания элементов разных культур и традиций, где очаровательный пейзаж соседствует с величественными памятниками архитектуры.

Sukhoi SuperJet 100 — ближнемагистральный пассажирский самолет отечественной разработки, рассчитанный на 87 посадочных мест. Аэрофлот является крупнейшим эксплуатантом SSJ100, на сегодняшний день в парке авиакомпании 42 воздушных судна данного типа.