Узбекистан стал доступнее для туристов

Узбекистан упростил условия выдачи виз иностранцам, передает корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

Прокатиться на «корабле пустыни», подоить и даже попробовать его молоко смогут путешественники в Узбекистане. В стране сейчас активно развивают агротуризм. Для этого в Навоийской области на территории свыше 60 тысяч гектаров решили построить крупнейший центр по разведению верблюдов. На экоферме можно будет не только познакомиться поближе с этими горбатыми животными, но и увезти сувенир на память.

В 2017 году Узбекистан посетили более 2,5 миллиона человек. В этом году власти страны ожидают настоящий туристический бум, ведь был максимально упрощен процесс получения визы.

«У нас теперь безвизовый режим фактически для 17 государств. С 1 июля планируется введение выдачи электронных виз. Любой гражданин планеты может подать онлайн-заявку на получение визы и получить ее тоже онлайн без проставления каких-либо штампов в паспорт», — говорит генеральный консул посольства Республики Узбекистан в России Мехриддин Хайреддинов.

По данным экспертов, сейчас наибольшим спросом пользуются туры в Самарканд. Чтобы увидеть жемчужину Шелкового пути, люди прилетают со всех концов мира.

«Я приехала всего лишь час назад. И первые впечатления волшебные. Все даже лучше, чем я ожидала. Особенно мне понравилась «Золотая мечеть». Я хочу увидеть еще больше и узнать больше», — говорит туристка из США Мириам.

Бухары, Самые популярные туристические места в Узбекистане входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО . Под особой охраной находятся исторические центры Хивы Шахрисабза и Самарканда.

«Из-за того что Самарканд включили в перечень всемирного наследия, конечно, поток туристов намного увеличился. Увеличилась и география посетителей, приезжающих в Самарканд», — говорит начальник самаркандской областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Майсара Набераева.

Однако не архитектурой единой. Туроператоры советуют приезжать в Узбекистан летом, в разгар сбора урожая дыни. В стране выращивают более 150 сортов бахчевых.

В ресторанах национальной кухни дыню подают вместе с традиционным для этой страны блюдом — пловом. Специалисты утверждают, что среди стран СНГ Узбекистан входит в пятерку самых популярных направлений для гастрономического туризма. Так что путешествие в эту страну точно пройдет как по маслу.

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