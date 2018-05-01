Ледяные скульптуры и саамские чумы привлекают туристов со всего мира

Арктические регионы — то уникальное место, где зимний туризм может быть в разгаре даже в мае. Так, когда на юге открывают купальный сезон, в Кольском Заполярье еще можно кататься на лыжах или санях с северными оленями, любоваться ледяными скульптурами и снежными домами.

Именно этот суровый колорит сегодня притягивает весь мир. Если раньше гости в Мурманскую область в основном приезжали из Европы, то в последние годы конкуренцию составила Азия, а совсем недавно в Арктику потянулись и представители Африки.

Склоны притяжения

Центром притяжения для туристов на Кольском полуострове в первую очередь остаются Хибины, где расположен крупнейший горнолыжный курорт региона. Возможности Хибин горнолыжники оценили очень давно. Лет 40 назад Кировск стал колыбелью советского горнолыжного спорта, здесь занимались многие чемпионы и призеры самых крупных мировых состязаний.

Вторая жизнь началась менее десяти лет назад. Сегодня в Хибинах 37 горнолыжных маршрутов, 47 км трасс, 15 подъемников, активно развивается инфраструктура города, действует аэропорт. Не случайно именно здесь власти создают главный туристический кластер региона. Как рассказали ТАСС в Центре развития туризма Кировска, впервые в этом году был заключен контракт с финской туркомпанией, которая намерена привозить сюда группы туристов.

Условия здесь действительно уникальные. Так, в минувшем, аномально холодном году горнолыжный сезон закончился в июне, когда здесь прошли последние соревнования. Но и в более теплые года трассы Хибин пригодны для катания до середины мая.

Снег из Книги рекордов

Рядом с Хибинами в последнее десятилетие возникло несколько туристических объектов, которыми вряд ли могут похвастать другие регионы. Один из них — «Снежная деревня», которая появилась в Кировске Мурманской области десять лет назад и быстро стала одним из туристических символов региона, за сезон ее посещают десятки тысяч человек.

Как рассказала корреспонденту ТАСС представитель проекта Мария Васильева, в 2013 году «Снежная деревня» вошла в Книгу рекордов России . «Это самое большое закрытое цельное сооружение из снега — его площадь 2014 кв. м», — сказала она.

"Снежная деревня" — это комплекс объединенных крытых помещений, сделанных целиком из снега и льда. Здесь есть залы и галереи, украшенные барельефами, скульптурами и другими архитектурными деталями — разумеется, тоже сделанными из снега и льда. Для создания такого проекта организаторы ежегодно привлекают десятки скульпторов из разных регионов страны.

Тематика деревни каждый год новая: это или народные сказки, или герои «Союзмультфильма», или что-то еще. Впрочем, оставить сооружение на второй год невозможно чисто физически. Как сообщили ТАСС организаторы деревни, обычно она действует с декабря по начало мая.

Лед как искусство

В этом году создатели «Снежной деревни» решили воплотить в жизнь еще одну идею — создать Галерею снежных скульптур. Она расположилась неподалеку от Кировска, в соседних Апатитах. В нее вошли полтора десятка скульптур изо льда, украшенных светоэффектами и специальным фоном.

Этот проект сразу же удостоился места в Книге рекордов. Как сообщал корреспонденту ТАСС главный редактор Книги рекордов Алексей Свистунов, апатитская галерея вошла в Книгу рекордов России как первая тематическая выставка ледяных скульптур в снежной галерее.

Еще одной новинкой сезона стал ледовый парк «Гиперборея» в Кировске. Он объединил оригинальные ледяные скульптуры и снежный лабиринт, горки, крепости, трон с ведущей к нему колоннадой, карусель. Оформление ледового парка отражает достопримечательности городов Мурманской области, а также тему горнолыжного спорта.

Чум для туриста

Конечно же, картина арктического туризма будет неполной без коренных жителей Севера, которые сегодня все охотнее приглашают к себе гостей. На полпути из Мурманска в Хибины расположен еще один туристический бренд региона — саамская деревня Самь-Сыйт, единственная подобная в мире.

Таиланда, Индонезии, Австралии, ЮАР, За десять лет существования она позволила саамам, малому народу Севера, который в России едва насчитывает 2 тыс. человек, стать известными на всех континентах. Как рассказал глава деревни Иван Головин , визиты туристов из Европы, США Китая , Индии в последние два-три года стали традицией, а буквально за последний сезон география гостей резко расширилась: сюда поехали представители Филиппин Йемена . «Сейчас весь мир к нам приезжает — даже не всегда знаешь, где такие страны расположены», — улыбается глава деревни.

Как рассказал Головин, интересуются приезжающие историей саамов, традициями, тем, как люди выживали в заполярной тундре. Одновременно с рассказами экскурсоводов гости могут заглянуть в традиционные жилища саамов — большие чумы, которые строились в становищах, и куваксы — «мобильные» варианты домов, которые легко разбирались и перевозились кочевавшими за стадами оленеводами. Туристам порой доводится в прямом смысле слова испытать на себе прелести жизни на Крайнем Севере. По словам Ивана Головина, этой зимой температура в районе опускалась ниже 40 градусов, и попавшая на морозы группа быстро переместилась в кафе, где и провела почти все время экскурсии.

Можно представить, как дается посещение заполярной тундры жителям знойной Африки. Специально для них администрация деревни заказала 50 шуб. «Как раз на большой автобус гостей», — поясняет Иван Головин. Шубы шьются современными мастерами и по новым технологиям, но украшаются традиционными саамскими узорами: в таких можно и к культуре приобщиться, и не замерзнуть.

Рога для туристов

Олени — неотъемлемая составляющая жизни саамов. А теперь и туристов: гости деревни с удовольствием кормят этих северных животных хлебом, дети садятся на них верхом. А новинкой этого сезона стало то, что к катанию на оленьих упряжках добавилось катание на банане. Точь-в-точь как на южных курортах, только здесь банан с туристами по морю снега тянет снегоход. «Туристы пришли в восторг, на банан села даже 90-летняя китаянка», — рассказывает Головин.

Конкуренцию оленям составляет лось Валентин. Его подобрали летом в месячном возрасте, когда погибла лосиха. Выкормили из бутылки молоком, и сейчас он спокойно гуляет по деревне, позволяя себя гладить и фотографировать.

Для комфорта гостей в деревне есть несвойственные традиционной саамской жизни, но очень долгожданные в тундре блага цивилизации. В прошлом году деревня саамов впервые получила постоянное электроснабжение. «Спасибо властям Мурманской области, они выделили 12 млн на трансформаторную подстанцию мощностью 80 кВт и линию электропередачи, начали ремонтировать ведущую к нам дорогу», — говорит Иван Головин.