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Две сотни туристов застряли в аэропорту Хабаровска
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Две сотни туристов застряли в аэропорту Хабаровска 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Всю ночь были вынуждены провести в аэропорту Хабаровска туристы, летевшие в жаркий Вьетнам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Люди (некоторые из них — с маленькими детьми) несколько часов пытались получить информацию о своем рейсе.
Отдыхающим пришлось проводить время в относительно небольшом зале ожидания. При этом, по словам туристов, оператор не обеспечил их ни водой, ни питанием. Ближе к утру несчастных разместили в местной гостинице и накормили.
Позже выяснилось, что рейс задержали из-за того, что самолет слишком долго обслуживали. Пассажирам процедуры регистрации пришлось пройти во второй раз.
Стоит отметить, что с Дальнего Востока в Таиланд и Вьетнам местные жители чаще летают чартерными рейсами — так дешевле. Нередко такие рейсы задерживаются на несколько часов.
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