Две сотни туристов застряли в аэропорту Хабаровска

Всю ночь были вынуждены провести в аэропорту Хабаровска туристы, летевшие в жаркий Вьетнам , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Люди (некоторые из них — с маленькими детьми) несколько часов пытались получить информацию о своем рейсе.

Отдыхающим пришлось проводить время в относительно небольшом зале ожидания. При этом, по словам туристов, оператор не обеспечил их ни водой, ни питанием. Ближе к утру несчастных разместили в местной гостинице и накормили.

Позже выяснилось, что рейс задержали из-за того, что самолет слишком долго обслуживали. Пассажирам процедуры регистрации пришлось пройти во второй раз.