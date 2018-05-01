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Vietnam Airlines собираются создать грузовое подразделение
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Vietnam Airlines собираются создать грузовое подразделение 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Официальный представитель авиакомпании сообщает, что перевозчик планирует добавить в свой флот несколько грузовых единиц
Планируется, что услугами грузоперевозок воспользуются, в первую очередь, крупные международные компании вроде Samsung, LG и Nestle. По словам официального представителя перевозчика, во многом, благодаря этим компаниям вьетнамская экономика остается одной из самых быстрорастущих в мире.
Мы ожидаем, что благодаря быстрому экономическому росту Вьетнама вырастет количество международных пассажиров, особенно из Японии и Кореи, а также пассажиров среднего класса внутри страны,
— заявил гендиректор Vietnam Airlines Дуонг Тхан.
Недавно Vietnam Airlines вошли в ТОП-11 лучших авиаперевозчиков Азии по версии туристического сайта Trip Advisor.
Источник: VnExpress
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