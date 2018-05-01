Vietnam Airlines собираются создать грузовое подразделение

Официальный представитель авиакомпании сообщает, что перевозчик планирует добавить в свой флот несколько грузовых единиц

Планируется, что услугами грузоперевозок воспользуются, в первую очередь, крупные международные компании вроде Samsung, LG и Nestle. По словам официального представителя перевозчика, во многом, благодаря этим компаниям вьетнамская экономика остается одной из самых быстрорастущих в мире.

Мы ожидаем, что благодаря быстрому экономическому росту Вьетнама вырастет количество международных пассажиров, особенно из Японии Кореи , а также пассажиров среднего класса внутри страны,

— заявил гендиректор Vietnam Airlines Дуонг Тхан.

Недавно Vietnam Airlines вошли в ТОП-11 лучших авиаперевозчиков Азии по версии туристического сайта Trip Advisor.

Источник: VnExpress