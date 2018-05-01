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Сотням хабаровчан испортили вьетнамские каникулы
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Сотням хабаровчан испортили вьетнамские каникулы 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Больше двух сотен туристов, которые майские каникулы решили провести на курортах Вьетнама, до сих пор не смогли вылететь к месту назначения из Хабаровска. В международном терминале аэропорта краевого центра пассажиры провели практически всю ночь, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» участники событий. Судя по фотографиям и видеозаписям, которыми пассажиры задержанного рейса поделились с корреспондентом издания, несколько часов взрослые с маленькими детьми ждали хоть какой-то информации об отправке их рейса. Маленький зал ожидания с трудом вмещал пассажиров.
Очевидцы пожаловались, что ни представители туркомпании «Анекс-тур», ни авиакомпании-перевозчика Azurair не обеспечили своих клиентов ни горячим питанием, ни водой.
Только под утро недовольных пассажиров разместили в хабаровской гостинице «Турист», дали поесть. По информации горячей линии Azurair, вылет во Вьетнам задержан из-за затянувшегося обслуживания самолёта. Очередное время вылета назначено на 12-30 местного времени. Всем пассажирам придётся заново пройти все процедуры контроля.
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