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Пассажир решил проветрить самолет и случайно развернул надувной трап
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Пассажир решил проветрить самолет и случайно развернул надувной трап 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Китае пассажир решил проветрить самолет после приземления и открыл аварийный люк. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
25-летний мужчина, прилетевший с острова Хайнань, ждал высадки в аэропорту китайского города Мяньян, провинция Сычуань. «Поскольку в самолете было так душно, так жарко, я просто нажал ручку на окне возле себя», — рассказывает он.
Рычаг предназначался для аварийной эвакуации. После нажатия люк отбросило от самолета, и он упал на взлетно-посадочную полосу. После этого перед ошарашенным пассажиром автоматически развернулся надувной трап.
«Когда дверь отвалилась, я запаниковал», — утверждает мужчина. По его словам, он не знал, что откроется аварийный люк. Авиакомпания сомневается в его честности, поскольку стюардессы рассказывают о назначении рычага перед каждым рейсом.
Полиция задержала пассажира на 15 суток. Кроме того, его оштрафовали на 70 тысяч юаней (около 700 тысяч рублей). Деньги пойдут на возмещение ущерба, который его действия причинили авиакомпании.
В феврале сообщалось, что в аэропорту Нью-Джерси авиапассажир решил, что перепутал рейс, и выпрыгнул из аварийного выхода самолета. По словам очевидцев, он стал кричать, открыл дверь аварийного выхода самолета и съехал по надувному трапу, после чего его арестовали.
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