С 1 мая в регионах начнется эксперимент по введению курортного сбора

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За рубеж без загранпаспорта: самые интересные туры на майские праздники

Как будут работать визовые центры на майские праздники

В Приморье в июле откроется первый на Дальнем Востоке отель Lotte