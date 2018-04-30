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Введен в строй новый терминал аэропорта Харбина
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Введен в строй новый терминал аэропорта Харбина 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 30 апреля /Синьхуа/ — Сегодня был официально введен в строй новый терминал аэропорта Харбина /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/. Это поможет аэропорту города лучше справляться с постоянно растущим пассажиропотоком и увеличить число воздушных маршрутов, связывающих Хэйлунцзян с зарубежными странами, в том числе и с Россией.
В 2017 году в Харбинском аэропорту было совершено 136 тыс. взлетов и посадок и обслужено 18,81 млн пассажиров. Эти два показателя выросли в годовом выражении на 12 и 15,6 процента соответственно.
Решение о строительстве нового терминала было принято в связи с постоянным ростом пассажиропотока, исходя из расчетов, что в 2020 году аэропорт должен будет обслужить 18 млн пассажиров, 175 тыс. тонн грузовых и почтовых отправлений и 141 тыс. взлетно-посадочных операций.
В настоящее время в Харбине действует 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров. Он связан воздушным сообщением с десятью российскими городами. По количеству выполняемых в неделю рейсов в Россию Харбинский аэропорт уступает лишь пекинскому аэропорту Шоуду.
Благодаря появлению нового терминала управляющая компания аэропортов Хэйлунцзяна в дальнейшем планирует активно развивать чартерные пассажирские и грузовые авиаперевозки в страны Европы, Северо-Восточной Азии и Северной Америки. -0-
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