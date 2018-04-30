«Хайнаньские авиалинии» откроют прямой рейс Гуанчжоу — Тель-Авив

Гуанчжоу , 30 апреля / Синьхуа / — Китайская авиакомпания «Хайнаньские авиалинии» объявила об открытии прямого авиамаршрута Гуанчжоу — Тель-Авив в августе.

Авиарейс, который свяжет административный центр южнокитайской провинции Гуандун со вторым по величине городом Израиля , будет выполняться три раза в неделю самолетом «Боинг 787 Дримлайнер».

В 2016 году «Хайнаньские авиалинии» начали выполнять полеты в Тель-Авив из Пекина, а в 2017 году — из Шанхая

В прошлом году, согласно данным израильской стороны, Израиль посетили более 113 тыс. китайских туристов, что на 41 процент больше, чем годом ранее.