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«Хайнаньские авиалинии» откроют прямой рейс Гуанчжоу — Тель-Авив
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«Хайнаньские авиалинии» откроют прямой рейс Гуанчжоу — Тель-Авив 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 30 апреля /Синьхуа/ — Китайская авиакомпания «Хайнаньские авиалинии» объявила об открытии прямого авиамаршрута Гуанчжоу — Тель-Авив в августе.
Авиарейс, который свяжет административный центр южнокитайской провинции Гуандун со вторым по величине городом Израиля, будет выполняться три раза в неделю самолетом «Боинг 787 Дримлайнер».
В 2016 году «Хайнаньские авиалинии» начали выполнять полеты в Тель-Авив из Пекина, а в 2017 году — из Шанхая.
В прошлом году, согласно данным израильской стороны, Израиль посетили более 113 тыс. китайских туристов, что на 41 процент больше, чем годом ранее.
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