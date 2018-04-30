Леон — провинция на северо-западе Испании

Мадрид , 30 апреля / Синьхуа / — Леон, провинция на северо-западе Испании , славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.

Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.

Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.

Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.

Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.

Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.

Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.