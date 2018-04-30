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Леон — провинция на северо-западе Испании
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Леон — провинция на северо-западе Испании 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
Мадрид, 30 апреля /Синьхуа/ — Леон, провинция на северо-западе Испании, славится своими природными красотами и многочисленными достопримечательностями, чем привлекает большое количество туристов.
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