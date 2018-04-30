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Пассажирская водная навигация откроется в Подмосковье на трех маршрутах 1 мая
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Пассажирская водная навигация откроется в Подмосковье на трех маршрутах 1 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
На трех маршрутах в Подмосковье откроется пассажирская водная навигация 1 мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на его главу Игоря Трескова.
«В первый день мая будет запущено транспортное обслуживание населения по трем водным маршрутам, один из которых проходит по Москве-реке в районе Лыткарино, а два других будут организованы на реке Ока в Коломне и Серпухове. В весенне-летний период водным транспортом пользуется около 35 тыс. пассажиров. Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям», — отметил И. Тресков.
Уточнятся, что в Лыткарино перевозка пассажиров будет осуществляться по маршруту от причала «Андреевское» до причала «Лыткарино». Перевозит пассажиров катер «Стриж-7» вместимостью 10 человек, который проходит 800-метровый маршрут менее чем за 10 минут. Малометражное судно ежедневно будет совершать 34 рейса, с 7:00 до 19:30. От причала «Серпухов» до причала «Сады» будет курсировать теплоход «Зуша», рассчитанный на 80 мест. Протяженность маршрута составит четыре километра, время в пути — 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника.
«В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка» ежедневно с 7:00 до 10:40 и с 17:00 до 20:40 будет отправляться теплоход «Москва-108» вместимостью 120 пассажиров, совершая четыре рейса. Протяженность маршрута составит 24 км, время в пути составляет 1 час 40 минут», — заключили в пресс-службе.
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