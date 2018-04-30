О «Восточном кольце России» расскажут в столице Приморского края 

Бренд «Восточное кольцо России», объединяющий в себе туристские возможности 12‐ти регионов Дальнего Востока и Сибири, будет широко освещаться на Четвертом Тихоокеанском туристском форуме в столице Приморья с 17 по 19 мая 2018 года. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Главная идея создания бренда — это создание единого пространства с маршрутами для туристов, которые раскроют якутские красоты, покажут камчатские вулканы, Иволгинский дацан (Бурятии), Приморский океанариум и дадут возможность насладиться водными прогулками по Амуру.
Дальний Восток обладает уникальными природно-климатическими особенностями, являясь единственным на территории России местом с умеренно муссонным климатом
— глава департамента туризма Константин Шестаков.
Проект «Восточное кольцо России» в качестве главной задачи ставит повышение качества обслуживания и создание единого турпространства.
Мы, совместно с коллегами из других регионов Дальнего Востока, хотим продолжить работу по совместному продвижению наших проектов. Это выгодно всем, и послужит дальнейшему увеличению туристического потока в Приморье
— Константин Шестаков.
В 2017 году «Восточное кольцо России» представили в рамках III Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке.