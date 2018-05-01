Курортный сбор введут еще в нескольких регионах РФ

Эксперимент по курортному сбору стартует во вторник в Алтайском и Ставропольском краях, полученные от него деньги направят на развитие курортных городов. По итогам первого года эксперимента планируется привести в порядок набережную в Белокурихе Алтайский край ) и парк в Пятигорске . Еще в двух регионах — Кубани и Крыму — начало эксперимента откладывается.

От туристов и для туристов

Закон о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах — в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Республике Крым — был принят летом 2017 года. Предполагается, что туристы будут выплачивать деньги гостинице или санаторию, в которых проживают на отдыхе, а те перечислять всю собранную сумму в муниципальный бюджет. Решение о распределении средств принимают специальные общественные советы. Средства курортного сбора могут быть потрачены только на обустройство того города, где были собраны.

Ранее сообщалось, что при распределении дотаций муниципалитетам значительной роли не играет то, сколько туристов они принимают. В некоторых случаях из-за туристов бюджетная нагрузка на благоустройство и уход за городом удваивается, но не компенсируется. Поэтому в курортных городах на курортный сбор возлагают немалые надежды.

"Если обратиться к статистике, то видно, что в РФ количество туристов на курортных территориях в разы превышает количество жителей. Происходит износ курортной инфраструктуры, у муниципалитетов не хватает средств, чтобы ее восстанавливать. Благодаря курортному сбору мы получим необходимые средства, чтобы не только восстановить инфраструктуру, но и создать новую, которая поможет привлечь туристов", — поясняет начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров.

Эксперимент продлится до 2022 года в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Изначально все эти регионы планировали запустить курортный сбор с 1 мая. Но власти Крыма и Кубани в итоге решили присоединиться к эксперименту позднее. При этом в обоих регионах утверждена самая низкая ставка — 10 рублей в сутки с человека.

Власти Краснодарского края перенесли срок начала выплат курортного сбора в регионе на 16 июля. Это сделано, чтобы его не платили болельщики и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу: в регионе размещаются тренировочные базы шести сборных, а часть матчей мундиаля пройдет в Сочи . Государственный совет Крыма в конце апреля согласовал перенос начала выплат курортного сбора на 1 мая 2019 год. Как пояснял ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексей Черняк , Крым не успел технически подготовиться к введению курортного сбора.

На парки и набережные

Согласно закону, максимальная ставка сбора в 2018 году составит 50 рублей. На верхнюю планку решился только Ставропольский край , там эксперимент проводится в Кисловодске , Пятигорске, Ессентуках Железноводске . Губернатор края Владимир Владимиров принял решение зафиксировать размер сбора до конца эксперимента (до 31 декабря 2022 года), от уплаты освобождаются 19 льготных категорий туристов. Предполагается, что в этом году Кавказские минеральные воды посетят на 7,5% больше, чем в 2017 (1,128 млн человек), край получит 181 млн рублей.

Часть этих средств будет направлена на благоустройство созданного в XIX веке парка Цветник в Пятигорске, по которому гулял еще Лермонтов. На средства курортного сбора планируется восстановление плиточного покрытия дорожек, исторического фонтана "Удачный улов", намечено разбить цветники, добавить новые площадки для отдыха. Будут оборудованы бюветы с питьевыми фонтанчиками, полностью обновлена навигация, обустроена безбарьерная среда.

В Алтайском крае эксперимент в этом году будет действовать в городе-курорте Белокурихе. Ставка сбора составит 30 рублей в сутки, в последующие годы ее предполагается увеличить до 50 рублей. Платить эти средства гости будут при заселении в гостиницу по отдельной квитанции. Как сообщалось ранее, правительство региона рассчитывает, что за год удастся собрать 45-50 млн рублей с учетом того, что Белокуриху ежегодно посещают 200 и более тысяч туристов со всей России и из других государств.

"Если уж отдыхающие оставили тут дополнительные средства, они должны видеть, что они не зря потрачены, они должны видеть, что любимое место отдыха становится краше и лучше. Кроме больших дел, мы планируем благоустройство территории, прилегающей к речке, благоустройство городских лесов в курортной зоне", — рассказал глава Белокурихи Константин Базаров.

В целом в регионе средства сбора предполагается также направлять на развитие курортной инфраструктуры: ремонт дорог, благоустройство территорий, создание новых общественных точек отдыха, привлекательных для гостей.

Небольшой сбор

По прогнозам властей, новшество не должно повлиять на объем турпотока. "Курортный сбор составит только 0,9% от общей стоимости одной средней туристической путевки. Это нагрузка, которую, по оценкам экспертов, просто невозможно ощутить. Так же мы не прогнозируем никаких негативных последствий в части имиджа курортов", — считает министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев

Генеральный директор крупной сети санаториев АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов придерживается такого же мнения. "Практика зарубежных стран показала, что люди к этому лояльно относятся, понимают — для чего это. Приезжая в следующий раз, они видят, что здесь новые цветы, архитектурные формы, набережная", — пояснил он.

Между тем, штрафные санкции предусмотрены в обоих регионах. К примеру, в Алтайском крае неисполнение плательщиками обязанности по уплате курортного сбора влечет административный штраф до 2 тыс. рублей для физических лиц. Если компания-оператор нарушит порядок и сроки исчисления и взимания курортного сбора, штраф составит до 15 тыс. рублей, а если предоставит недостоверные сведения или сделает это несвоевременно — до 10 тыс. рублей.

В Ставропольском крае предпринимателям, которые не вовремя перечисляют в бюджет средства курортного сбора, может грозить штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — до 10 тыс. рублей. Для туристов, отказавшихся платить курортный сбор, утвержден штраф до 2 тыс. рублей.

Функции контроля за целевым расходованием средств на Ставрополье возложены на общественный совет, созданный при краевом минтуризма. "Создан Общественный совет, в мае намечено его уже второе заседание для обсуждения конкретно возникших практических проблем", — сообщили в министерстве.

Ответственность бизнеса

По словам главы Белокурихи Базарова, основная нагрузка при введении сбора ложится на бизнес: правильно организовать процесс сбора, проводить учеты, оформление документов и т. д. Работа же муниципалитета — правильно распорядиться деньгами. Глава сети санаториев АО "Курорт Белокуриха" Ежов рассказал, что компания выступала за введение закона о курортном сборе.

"Сама идея курортного сбора правильная, эту роль (хранителя инфраструктуры) выполняла компания "Курорт Белокуриха": мы содержали дороги, места общего пользования, строили и вводили в эксплуатацию малые архитектурные формы, коммуникации. Сейчас это будет распределено на всех участников санаторно-курортного отрасли. Я думаю, в перспективе закон (о курортном сборе) будет дорабатываться, он и на законодательном уровне звучит как экспериментальный", — пояснил Ежов.

В Ставропольском крае отдельное внимание обращают также на тех, кто сдает в аренду частное жилье: если санатории и пансионаты ведут строгую отчетность, и проблем с уплатой курортного сбора там пока не предвидится, то с частниками необходимо прорабатывать вопросы учета. Над решением этого вопроса работают и администрации городов-курортов, и сотрудники налоговых органов

Например, в Железноводске около 400 квартир сдаются отдыхающим регулярно — это 1,5 тыс. койко-мест или треть городского частного рынка съемного жилья, который является реальным конкурентом санаториям. Часть владельцев съемных квартир уже стала индивидуальными предпринимателями и тем самым автоматически соглашается с условиями курортного сбора. Тем, кого не устраивает этот вариант, власти предлагают оформлять документы на сдачу квартиры в наем и уплачивать курортный сбор через посредничество МФЦ.