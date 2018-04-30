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Фольклорно-культурный фестиваль рыбной ловли с бакланами в поселке Куайгоу
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Фольклорно-культурный фестиваль рыбной ловли с бакланами в поселке Куайгоу 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань
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