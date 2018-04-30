Фольклорно-культурный фестиваль рыбной ловли с бакланами в поселке Куайгоу

Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля / Синьхуа / — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань

Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань

Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань

Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань

Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань

Уезд Линби /пров. Аньхой/, 29 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные туристы и жители окрестных деревень стали гостями Фольклорно-культурного фестиваля рыбной ловли с бакланами, который прошел сегодня, в первый день каникул по случаю Дня труда, в поселке Куайгоу уезда Линби провинции Аньхой /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Дуань