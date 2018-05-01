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В регионах с 1 мая начнется эксперимент по введению курортного сбора
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В регионах с 1 мая начнется эксперимент по введению курортного сбора 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России начнется с 1 мая 2018 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу фракции «Единой России».
«С 1 мая 2018 года на территории некоторых регионов в качестве эксперимента начнут взимать курортный сбор… Правительство России обозначило период действия курортного сбора в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, при этом перечень конкретных районов региона, в которых будет взиматься курортный сбор, сроки проведения эксперимента и величина курортного сбора для каждого региона будут определены местными властями», — отмечается в сообщении.
Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.
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