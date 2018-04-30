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В некоторых регионах России с 1 мая начнут взимать курортный сбор
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В некоторых регионах России с 1 мая начнут взимать курортный сбор 

RT на русском 1 час назад
В некоторых регионах Алтайского края и Ставрополья с 1 мая 2018 года начнут взимать курортный сбор. Об этом сообщает газета «Известия».
Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным летом 2017 года.
При этом отмечается, что сбор также должны были взимать в Крыму и в Краснодарском крае, но, учитывая то, что в Краснодаре в начале июня будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, налог начнут собирать с 16 июля.
В законе уточняется, что размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, а в 2018 году — 50 рублей.
Ранее сообщалось, что Государственный совет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года.
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