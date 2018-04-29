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В Ингушетии до конца весны создадут Федерацию спортивного и военно-патриотического туризма
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В Ингушетии до конца весны создадут Федерацию спортивного и военно-патриотического туризма 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 29 апреля. /ТАСС/. Федерацию спортивного и военно-патриотического туризма создадут в Ингушетии до конца весны. Уже разработана программа первых мероприятий организации, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Хамхоев.
"До конца весны мы закончим работу над созданием Федерации спортивного и военно-патриотического туризма, чье название отвечает само за себя, это все для развития молодежи. Мы уже подали документы в Министерство юстиции для регистрации. Первое мероприятие, которое проведет федерация, это автопробег по городам воинской славы Северного Кавказа в начале лета, а потом в планах слет военно-патриотических клубов СКФО", — сказал Хамхоев.
По его словам, активисты, студенты и заинтересованные жители республики могут стать членами федерации. Также, будут разработаны новые военно-патриотические и спортивные маршруты с различными соревнованиями.
Ранее сообщалось, что ко Дню Победы в Ингушетии региональным комитетом по туризму будут организованы военно-патриотические туры по Малгобекскому району республики, где с 1 по 28 сентября 1942 года в ходе битвы за Кавказ была проведена Моздок-Малгобекская операция и отражено наступление немецких войск и сорваны попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.
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