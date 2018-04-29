Пенсионерка из Набережных Челнов не может похоронить сына на родине

Мать путешественника Виталия Сиза Людмила с трудом выговаривает непривычные для 64‐летней пенсионерки названия Тайских островов и городов: путается, вспоминая остров Пхи‐Пхи, Бангкок тоже называет островом. Именно там, среди райских островов и девственных пляжей лежит тело ее сына.

Это путешествие должно было стать главным в жизни Виталия Сиза — семь стран за один год. Путешествовал «дикарем»: минимум багажа, трат и документов для оформления. Все делал сам, без помощи турагенств: покупал билеты, бронировал гостиницы, оформлял визы.

Сначала полгода колесил по Штатам: изучал страну, попутно зарабатывал на продолжение поездки. Когда удалось скопить нужную сумму денег, отправился в Азию. Закончится путешествие должно было в Таиланде . Оттуда самолет в Россию вылетал 4 мая, но на этот рейс Виталий так и не попал.

15 апреля он отправился на остров

Пхи-Пхи — знаменитый тайский национальный парк. В программе был дайвинг. Группа из 15-ти человек погрузилась под воду успешно, но всплыли только 14 аквалангистов. Вскоре на берег доставили тело Виталия Сиза. Как позже показало вскрытие, под водой он потерял сознание и утонул. Несчастный случай — уголовное дело возбуждать полиция Тайланда не стала.

Тело Виталия сначала доставили на остров

Пхи-Пхи. Оттуда — на вскрытие в Бангкок, где оно остается по сей день. У путешественника остались двое детей.

В Набережных Челнах отпевание Виталия организовали его мать и сестра — причем самого тела в церкви, как и в стране, не было и нет до сих пор. Тайская полиция сообщила родственникам весть о гибели Виталия на следующий день после трагедии. Времени горевать у родных не было: сразу же озаботились репатриацией тела на Родину. Виталий не купил себе страховку.

До российского консульства удалось дозвониться только на третьи сутки. Дипломат выслушал мать и посоветовал обратиться в местное похоронное бюро. Разговор с ритуальным агентом поверг родственников путешественника в шок. Доставить его вещи из отеля в Набережные Челны — 800 евро. Один день в морге стоит 160 евро — почти 10 тысяч рублей, месячная пенсия матери Виталия. Вывезти тело в Россию — 7 тысяч евро. Доставить прах — 4 тысячи евро. Для небогатой провинциальной семьи это неподъемные суммы.

Людмила Сиз решила во что бы то ни стало похоронить сына на Родине. От вещей из отеля отказалась — дорого. Решилась даже на кремацию, хоть это и идет вразрез с православной традицией — зато дешевле.

Чтобы получить добро на кремацию необходим пакет документов. Часть из них можно получить только там, где умер человек, в этом случае — на островах

Пхи-Пхи. Они находятся посреди открытого моря — добраться можно только на пароме, путь занимает несколько часов. Необходимую справку можно получить только там и только лично.

Мать Виталия обзвонила, наверное, все ведомства, которые могли бы помочь: от посольства Таиланда в России, до Министерства иностранных дел Татарстана . В последнем ей предложили самой отправиться за телом сына. На такое путешествие Людмила не готова, да и денег на него тоже нет. Сейчас пенсионерка пытается собрать необходимую сумму в интернете. С каждым днем процесс репатриации тела ее сына становится только дороже.

Этой ситуации можно было бы избежать, если бы Виталий оформил страховку. Даже самая дешевая, как правило, включает в себя затраты по возвращению тела родственникам в случае гибели туриста. Поскольку Таиланд пускает к себе россиян без визы, страховку Виталий решил не оформлять, ровно как и обращаться в агентство — туроператоры обязаны страховать клиентов в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Впереди новый туристический сезон и история Виталия наглядно показывает, что страховка — это не та статья расходов, которую можно урезать. Средняя цена страхования в подобных путешествиях — около доллара в день. Несоизмеримая сумма с той, что теперь придется собрать матери погибшего молодого человека.