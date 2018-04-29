Ещё
На бесплатные поезда для ЧМ уже забронировано более половины билетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На бесплатные поезда для ЧМ уже забронировано более половины билетов 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
28 апреля в Нижнем Новгороде после реконструкции открылся городской вокзал. Сегодня в его главном зале с журналистами пообщался заместитель директора по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Алексей Белянкин. В числе прочего он озвучил количество бесплатных дополнительных рейсов предназначенных для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата мира.
«Всего за время чемпионата мира РЖД планирует перевезти 2,6 млн пассажиров. 728 дополнительных бесплатных рейса доставит 444,5 тыс. болельщиков в города, где пройдут матчи. Конкретно в Нижний Новгород будет 53 дополнительных бесплатных рейса. 260 тыс. бесплатных билетов уже забронировано. Между 31 вокзалом России будет курсировать 75 составов, 2 из которых — это «Стрижи». Большая часть из них — не старше 5 лет», — передаёт слова Белянкина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия» Лохматые времена. Как выглядели киберспорстмены в Dota 2 10 лет назад Ставки на контрольный матч Россия — Франция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок133
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно426
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас160
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера383
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына88
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение