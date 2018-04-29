На бесплатные поезда для ЧМ уже забронировано более половины билетов 

28 апреля в Нижнем Новгороде после реконструкции открылся городской вокзал. Сегодня в его главном зале с журналистами пообщался заместитель директора по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Алексей Белянкин. В числе прочего он озвучил количество бесплатных дополнительных рейсов предназначенных для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата мира.
«Всего за время чемпионата мира РЖД планирует перевезти 2,6 млн пассажиров. 728 дополнительных бесплатных рейса доставит 444,5 тыс. болельщиков в города, где пройдут матчи. Конкретно в Нижний Новгород будет 53 дополнительных бесплатных рейса. 260 тыс. бесплатных билетов уже забронировано. Между 31 вокзалом России будет курсировать 75 составов, 2 из которых — это «Стрижи». Большая часть из них — не старше 5 лет», — передаёт слова Белянкина корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.