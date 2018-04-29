Митрополит Иларион считает, что Сергиев Посад может стать «российским Ватиканом»

МОСКВА , 29 апреля. / ТАСС /. Подмосковный город Сергиев Посад может стать местом притяжения для российских и иностранных туристов при условии масштабного благоустройства, заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илариони в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в воскресенье.

"Получение Сергиевым Посадом статуса «русского Ватикана » на практике будет означать, прежде всего, то, что город приведут в порядок", — сказал он.

По словам главы ОВЦС, за последние годы была проделана большая работа по наведению в центральной части города, однако для полноценного туристического объекта этого явно недостаточно.

"Конечно, город сейчас стал гораздо лучше, чем был ранее, но до превращения в настоящий паломнический и туристический центр ему еще очень далеко. Для того, чтобы поток паломников и туристов был гораздо более значительным, в Сергиевом Посаде должна быть создана соответствующая инфраструктура, созданы соответствующие условия", — подчеркнул митрополит Иларион.