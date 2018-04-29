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Митрополит Иларион считает, что Сергиев Посад может стать «российским Ватиканом»
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Митрополит Иларион считает, что Сергиев Посад может стать «российским Ватиканом» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Подмосковный город Сергиев Посад может стать местом притяжения для российских и иностранных туристов при условии масштабного благоустройства, заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илариони в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» в воскресенье.
"Получение Сергиевым Посадом статуса «русского Ватикана» на практике будет означать, прежде всего, то, что город приведут в порядок", — сказал он.
По словам главы ОВЦС, за последние годы была проделана большая работа по наведению в центральной части города, однако для полноценного туристического объекта этого явно недостаточно.
"Конечно, город сейчас стал гораздо лучше, чем был ранее, но до превращения в настоящий паломнический и туристический центр ему еще очень далеко. Для того, чтобы поток паломников и туристов был гораздо более значительным, в Сергиевом Посаде должна быть создана соответствующая инфраструктура, созданы соответствующие условия", — подчеркнул митрополит Иларион.
В качестве примера он привел село Вятское Ярославской области, где по инициативе бизнесмена Олега Жарова, который вложил в это средства, дома были восстановлены в своем первоначальном виде, были созданы музеи, отреставрирован храм, и тем самым был воссоздан исторический облик села. За эту работу бизнесмен получил из рук Президента России Государственную премию.
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