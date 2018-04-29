Лучший гид Подмосковья Вадим Разумов: про футбольные туры и комби‑туризм в Московской области

Он родом из Ногинского района и уверен, что в Подмосковье много интересных мест, о которых почти никто не знает. О запуске футбольного поезда для болельщиков ЧМ по футболу 2018, промышленном туризме в регионе и комби-турах для любителей активного отдыха Вадим рассказал в интервью РИАМО

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Футбольный тур в режиме «Все включено»

«Жюри присудило мне первое место в номинации «Лучший гид Подмосковья» за разработанные футбольные туры для проекта «Промпоезд», которые будут специально предназначены для болельщиков Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018.

Стоимость тура будет варьироваться от 2800 до 3600 рублей. Сюда входит проезд, экскурсия, двухразовое питание, дегустации, мастер-классы и сувениры. По сути, это туристический маршрут в режиме «Все включено».

Победу со мной разделили мои замечательные коллеги и друзья: Владимир Сизов и Анна Бурганова (2-е и 3-е место. — Прим. ред.). Владимир Сизов разработал маршруты по усадьбе Большие Вяземы и Захарово для иностранных туристов на английском и китайском языках, а также для гостей из Латинской Америки.

Анна Бурганова, представляющая «Дмитровский кремль», презентовала маршрут по Дмитрову, Дворянской улице и музею Кропоткина с обязательным посещением спортивного бара. На конкурс дмитровцы приехали целой музейной футбольной командой: в одинаковой форме и с мячом».

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«Идея футбольных туров мне пришла еще осенью. Она связана с городом Орехово-Зуево. Туда практически не организуется экскурсий, он малоизвестен в туристическом плане.

А между тем, именно Орехово-Зуево является родиной российского футбола: здесь в 1887 году прошел первый футбольный матч. Устроил его знаменитый фабрикант и меценат Савва Морозов . Он привозил англичан, которые управляли фабрикой, а вместе с ними привез и английский футбол.

Наша специальная экскурсия состоится 12 июня. В нее войдут фабрики в Орехово-Зуеве, где работали первые подмосковные футболисты.

В то время играть в коротких шортах было нельзя, ведь Орехово-Зуево был центром старообрядчества!

После матча мы заедем в краеведческий музей и познакомимся с экспозицией, посвященной футболу. И в завершение тура посетим мастер-класс на местной текстильной фабрике, где своими руками создадим сувениры, связанные с футболом».

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Любимый напиток болельщиков

«30 июня пройдет еще одна поездка, которая объединит любовь к футболу, туризму и приключениям. На этот раз мы отправимся в город Мытищи. Нас ждет увлекательная экскурсия на самый современный и технологичный пивоваренный завод в России , принадлежащий Московской пивоваренной компании.

Помимо дегустации пива, мы прогуляемся по заводским цехам и познакомимся с технологическим процессом производства любимого напитка футбольных болельщиков. Там есть и музейная экспозиция, связанная с Трехгорным пивзаводом, который находится в Москве на Красной Пресне.

Вторая часть экскурсии будет связана с историей Мытищ. Мы посетим ОАО «Водоканал-Мытищи», где берет свое начало первый в России водопровод, который с конца 18 века поставлял воду для всей Москвы. Полюбуемся старинной архитектурой, а потом спустимся вниз, в колодец и посмотрим, как в старину добывали воду.

Кроме того, мы попробуем чай из воды чистейших мытищинских источников, из огромного русского самовара и узнаем, откуда возникла приятная традиция чаепитий в Мытищах».

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Фабричный туризм и комби-туры в Подмосковье

«Сегодня за рубежом очень распространен винодельческий туризм, а в России набирают популярность туры на производство. Недавно в Москве прошло несколько выставок, связанных с промышленным наследием столицы. Половина фабрик столицы уже превращена в лофты, бизнес-центры и культурные площадки.

В этом плане у Подмосковья огромный потенциал: тут много заброшенных фабрик и старинных промышленных зданий. В общей сложности на территории Московской области было более 200 различных фабрик. Все они интересны с точки зрения архитектуры, инвестиций в них и туризма.

Кроме старых фабрик, мы показываем и новое производство, объединяем промышленный туризм с мастер-классами.

Также большую популярность сейчас набирает экологическая тематика.

Для спортивных туристов будут интересны туры, включающие в себя занятия йогой, пробежки. Уже наметилась тенденция объединять культуру со спортом или волонтерским туризмом. За ней — большое будущее!».

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