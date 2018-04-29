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Самолет компании «Глобус» сел в черногорской Подгорице из-за невыпущенных закрылков
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Самолет компании «Глобус» сел в черногорской Подгорице из-за невыпущенных закрылков 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Самолет авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7), выполнявший рейс в Тиват, из-за невыпущенных закрылков совершил посадку на аэродроме в Подгорице, заявил РИА Новости представитель S7.
"При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице", — сообщил представитель перевозчика.
Экипаж, как отметили в пресс-службе, действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и кабинным экипажем, сказали там же.
Из Подгорицы пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе.
Пассажиры рейса GH 926, вылетающие по маршруту Тиват — Москва, будут доставлены в Москву регулярным рейсом 29 апреля 2018 года, добавили в S7.
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