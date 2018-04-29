Самолет компании «Глобус» сел в черногорской Подгорице из-за невыпущенных закрылков

Самолет авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7 ), выполнявший рейс в Тиват, из-за невыпущенных закрылков совершил посадку на аэродроме в Подгорице , заявил РИА Новости представитель S7.

"При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице", — сообщил представитель перевозчика.

Экипаж, как отметили в пресс-службе, действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и кабинным экипажем, сказали там же.

Из Подгорицы пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе.