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«Был ад»: группа «Серебро» едва не разбилась при посадке самолета
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«Был ад»: группа «Серебро» едва не разбилась при посадке самолета 

Ридус 43 минуты назад
Полет на гастроли в Чкерногорию едва не закончился для группы «Серебро» и других пассажиров лайнера трагедией.
Солистка популярного поп-коллектива Ольга Серябкина рассказала, что накануне они вылетели из Домомделово в Тиват авиакомпанией S7. Однако «сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться», сообщила певица.
В своем Instagram она написала, что лайнер почти час кружил над аэропортом. Глядя на стюардесс, пассажиры поняли, что полет идет не по плану. Выяснив, есть ли на борту врачи, работницы авиакомпании стали готовить пассажиров к аварийной посадке.
«Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы… На борту был ад — все рыдали, орали… Объявление было треш — «При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета», — рассказала певица.
«Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай», — подытожила она, добавив, что «к компании S7 с сегодняшнего дня нет доверия».
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